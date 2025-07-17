Опубликованы кадры из квартиры, куда упал БПЛА в Воронеже

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В Воронеже дрон ударил по 16-ому жилому и 17-ому техническому этажам дома
В Воронеже дрон ударил по 16-ому жилому и 17-ому техническому этажам дома Фото:
новость из сюжета
В Воронеже украинский беспилотник влетел в жилой дом

В Воронеже украинский дрон утром 17 июля врезался в жилой дом в районе улицы Айвазовского. В здании выбиты окна и разрушена стена. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры того, как сейчас выглядит разрушенный дом.  

В результате происшествия был разрушен фасад жилого дома, повреждены не менее четырех квартир. В одной из них обрушилась бетонная стена, в нескольких других выбиты оконные стекла. На фотографиях можно увидеть, что квартиры завалены обломками. Фрагменты фасада и окон также упали на припаркованные под домом автомобили.

Кроме того, по предварительным данным, после попадания беспилотника в дом пострадали трое несовершеннолетних. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в городе продолжается обнаружение обломков сбитых БПЛА. 

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В Воронеже украинский дрон утром 17 июля врезался в жилой дом в районе улицы Айвазовского. В здании выбиты окна и разрушена стена. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры того, как сейчас выглядит разрушенный дом.   В результате происшествия был разрушен фасад жилого дома, повреждены не менее четырех квартир. В одной из них обрушилась бетонная стена, в нескольких других выбиты оконные стекла. На фотографиях можно увидеть, что квартиры завалены обломками. Фрагменты фасада и окон также упали на припаркованные под домом автомобили. Кроме того, по предварительным данным, после попадания беспилотника в дом пострадали трое несовершеннолетних. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в городе продолжается обнаружение обломков сбитых БПЛА. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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