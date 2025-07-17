Опубликованы кадры из квартиры, куда упал БПЛА в Воронеже

В Воронеже украинский дрон утром 17 июля врезался в жилой дом в районе улицы Айвазовского. В здании выбиты окна и разрушена стена. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры того, как сейчас выглядит разрушенный дом.
В результате происшествия был разрушен фасад жилого дома, повреждены не менее четырех квартир. В одной из них обрушилась бетонная стена, в нескольких других выбиты оконные стекла. На фотографиях можно увидеть, что квартиры завалены обломками. Фрагменты фасада и окон также упали на припаркованные под домом автомобили.
Кроме того, по предварительным данным, после попадания беспилотника в дом пострадали трое несовершеннолетних. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в городе продолжается обнаружение обломков сбитых БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.