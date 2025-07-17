В Якутии в селе Хара-Тумул паводок привел к затоплению сельскохозяйственных угодий, из-за чего коров и другой скот перевели на возвышенные участки местности. Очевидцы снял, как животные ютятся на небольшом островке, который еще не затопило водой.
«Коровы ютятся на островке земли в затопленном якутском селе Хара-Тумул», — передает telegram-канал 360.ru. Отмечается, что из ряда сел животных вывезли.
В Оймяконском районе из-за паводка были эвакуированы 110 жителей. Как сообщили в МЧС, в результате разлива воды оказались подтоплены 347 приусадебных территорий, 93 жилых дома и два участка автомобильных дорог в пяти населенных пунктах региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.