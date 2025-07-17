Коровы взобрались на холм, пытаясь спасти от затопления в якутском селе. Видео

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В якутском селе из-за подтопления ферм коров увели на небольшие участки сухих территорий
В якутском селе из-за подтопления ферм коров увели на небольшие участки сухих территорий Фото:

В Якутии в селе Хара-Тумул паводок привел к затоплению сельскохозяйственных угодий, из-за чего коров и другой скот перевели на возвышенные участки местности. Очевидцы снял, как животные ютятся на небольшом островке, который еще не затопило водой. 

«Коровы ютятся на островке земли в затопленном якутском селе Хара-Тумул», — передает telegram-канал 360.ru. Отмечается, что из ряда сел животных вывезли. 

В Оймяконском районе из-за паводка были эвакуированы 110 жителей. Как сообщили в МЧС, в результате разлива воды оказались подтоплены 347 приусадебных территорий, 93 жилых дома и два участка автомобильных дорог в пяти населенных пунктах региона. 

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В Якутии в селе Хара-Тумул паводок привел к затоплению сельскохозяйственных угодий, из-за чего коров и другой скот перевели на возвышенные участки местности. Очевидцы снял, как животные ютятся на небольшом островке, который еще не затопило водой.  «Коровы ютятся на островке земли в затопленном якутском селе Хара-Тумул», — передает telegram-канал 360.ru. Отмечается, что из ряда сел животных вывезли.  В Оймяконском районе из-за паводка были эвакуированы 110 жителей. Как сообщили в МЧС, в результате разлива воды оказались подтоплены 347 приусадебных территорий, 93 жилых дома и два участка автомобильных дорог в пяти населенных пунктах региона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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