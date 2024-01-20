20 января 2024

Свердловские полицейские устроили массовый рейд из-за мошенников. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, полиция, полиция патруль ппс, кинолог с собакой
Мероприятиями руководил начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица Фото:

Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд по профилактике мошенничества, жертвами которого зачастую становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В рамках массового рейда полицейские предупредили пожилых граждан о том, что им следует быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. Максим Метелица предупредил жителей областного центра, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые „зеркальные займы“, не существуют никакие „безопасные счета“» — рассказали в ведомстве.

Кроме того, пенсионерам порекомендовали при попадании в такую ситуацию сохранять выдержку. А также прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.

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Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд по профилактике мошенничества, жертвами которого зачастую становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках массового рейда полицейские предупредили пожилых граждан о том, что им следует быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. Максим Метелица предупредил жителей областного центра, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые „зеркальные займы“, не существуют никакие „безопасные счета“» — рассказали в ведомстве. Кроме того, пенсионерам порекомендовали при попадании в такую ситуацию сохранять выдержку. А также прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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