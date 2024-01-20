Свердловские полицейские устроили массовый рейд из-за мошенников. Фото, видео

21 января 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Мероприятиями руководил начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд по профилактике мошенничества, жертвами которого зачастую становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках массового рейда полицейские предупредили пожилых граждан о том, что им следует быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. Максим Метелица предупредил жителей областного центра, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые „зеркальные займы“, не существуют никакие „безопасные счета“» — рассказали в ведомстве. Кроме того, пенсионерам порекомендовали при попадании в такую ситуацию сохранять выдержку. А также прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд по профилактике мошенничества, жертвами которого зачастую становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках массового рейда полицейские предупредили пожилых граждан о том, что им следует быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. Максим Метелица предупредил жителей областного центра, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые „зеркальные займы“, не существуют никакие „безопасные счета“» — рассказали в ведомстве. Кроме того, пенсионерам порекомендовали при попадании в такую ситуацию сохранять выдержку. А также прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.