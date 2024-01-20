Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд по профилактике мошенничества, жертвами которого зачастую становятся пожилые люди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В рамках массового рейда полицейские предупредили пожилых граждан о том, что им следует быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. Максим Метелица предупредил жителей областного центра, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые „зеркальные займы“, не существуют никакие „безопасные счета“» — рассказали в ведомстве.
Кроме того, пенсионерам порекомендовали при попадании в такую ситуацию сохранять выдержку. А также прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.
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