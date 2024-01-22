Историк Крушельницкий: часть побережья Ниццы может перейти России

Государственной собственностью России может стать часть побережья Ниццы. Об этом рассказал историк Александр Крушельницкий.
По его словам, императорской фамилии в 19-20 веках принадлежала большая часть побережья Ниццы. «Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и городской сквер в Париже», — рассказал он. Кроме того, возможными объектами госсобственности России могут быть здания в Иерусалиме и производственные объекты — фабрики, заводы, судоверфи.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила своим подписчикам придумать Западу новый лозунг, с которым они будут бороться с Россией. Также она сама предложила вариант лозунга, который звучит как «Не дадим России».
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