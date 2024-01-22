Историк Крушельницкий: часть побережья Ниццы может перейти России

Историк Крушельницкий: часть побережья Ниццы попадает под указ Путина
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Под указ Путина подпадает часть побережья Ниццы Фото:

Государственной собственностью России может стать часть побережья Ниццы. Об этом рассказал историк Александр Крушельницкий.

По его словам, императорской фамилии в 19-20 веках принадлежала большая часть побережья Ниццы. «Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и городской сквер в Париже», — рассказал он. Кроме того, возможными объектами госсобственности России могут быть здания в Иерусалиме и производственные объекты — фабрики, заводы, судоверфи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила своим подписчикам придумать Западу новый лозунг, с которым они будут бороться с Россией. Также она сама предложила вариант лозунга, который звучит как «Не дадим России».

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Государственной собственностью России может стать часть побережья Ниццы. Об этом рассказал историк Александр Крушельницкий. По его словам, императорской фамилии в 19-20 веках принадлежала большая часть побережья Ниццы. «Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и городской сквер в Париже», — рассказал он. Кроме того, возможными объектами госсобственности России могут быть здания в Иерусалиме и производственные объекты — фабрики, заводы, судоверфи. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила своим подписчикам придумать Западу новый лозунг, с которым они будут бороться с Россией. Также она сама предложила вариант лозунга, который звучит как «Не дадим России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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