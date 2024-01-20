Захарова предложила подписчикам придумать Западу новый девиз для борьбы с Россией

Захарова: Запад скорректировал антироссийские лозунги

20 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

По мнению Захаровой, пиарщики на Западе думают над формулировкой девиза своего следующего этапа Фото: Георгий Бергал © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила свои подписчикам придумать западным странам новый лозунг, с которым они будут бороться с Россией. При этом она упомянула, что Запад скорректировал лозунг с варианта о нанесении стратегического поражения на РФ на вариант не дать стране победить. «Поможем? Какие у вас варианты?» — пишет Захарова в своем telegram-канале . По ее мнению, пиарщики на Западе думают над тем, как сформулировать стратегию и девиз будущего этапа борьбы. Также она сама предложила вариант лозунга, который звучит как «Не дадим России». Помимо прочего, Захарова упомянула, что западные страны скорректировали свой лозунг против РФ. Как она написала, первый вариант звучал как «Нанесем России стратегическое поражение», а нынешний — «Не дадим России победить». Ранее официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя не допустить победы России. Она заявила, что в случае, если французский глава располагает копией упомянутых «правил», то пусть поделится. Она добавила, что победа РФ не зависит от «позволения» Макрона, пишет RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила свои подписчикам придумать западным странам новый лозунг, с которым они будут бороться с Россией. При этом она упомянула, что Запад скорректировал лозунг с варианта о нанесении стратегического поражения на РФ на вариант не дать стране победить. «Поможем? Какие у вас варианты?» — пишет Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, пиарщики на Западе думают над тем, как сформулировать стратегию и девиз будущего этапа борьбы. Также она сама предложила вариант лозунга, который звучит как «Не дадим России». Помимо прочего, Захарова упомянула, что западные страны скорректировали свой лозунг против РФ. Как она написала, первый вариант звучал как «Нанесем России стратегическое поражение», а нынешний — «Не дадим России победить». Ранее официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя не допустить победы России. Она заявила, что в случае, если французский глава располагает копией упомянутых «правил», то пусть поделится. Она добавила, что победа РФ не зависит от «позволения» Макрона, пишет RT.