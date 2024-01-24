Житель Магнитогорска убил жену молотком за претензии из-за компьютерной игры

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В этой семье супруги часто ругались и дрались Фото:

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, убил жену молотком за претензии к компьютерной игре и распитие алкоголя. Он осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и выплатит один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку.

«Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал подсудимого виновным в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали в пользу сына один млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — пишет издание «Верстов. Инфо» со ссылкой на документы суда.

Издание уточняет, что на суде магнитогорец признался в том, что их отношения с женой были сложными, он подозревал ее в измене и перенес инфаркт. В день убийства мужчина получил зарплату и отправился в кафе, куда должна была прийти супруга, но не пришла. Он сообщил, что пришел домой в изрядном подпитии, но жена также была пьяна и начала упрекать его в трате денег на алкоголь. Мужчина сел играть в компьютерную игру, но супруга начала активно ему мешать, началась драка. Он схватил молоток и ударил жену по голове, а затем запинал ее ногами и продолжил играть. Утром он понял, что жена скончалась, и вызвал полицию.

«Магнитогорец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Совершеннолетний сын супругов в суде отметил, что его родители всегда злоупотребляли спиртным и ругались. Парень попросил привлечь отца к уголовной ответственности по всей строгости закона и заключить под стражу, так как боится его», — пишет издание.

Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года челябинка избила свою мать молотком. Пенсионерку отправили в больницу, а с ее ранее судимой дочерью провели работу полицейские.

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Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, убил жену молотком за претензии к компьютерной игре и распитие алкоголя. Он осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и выплатит один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку. «Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал подсудимого виновным в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали в пользу сына один млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — пишет издание «Верстов. Инфо» со ссылкой на документы суда. Издание уточняет, что на суде магнитогорец признался в том, что их отношения с женой были сложными, он подозревал ее в измене и перенес инфаркт. В день убийства мужчина получил зарплату и отправился в кафе, куда должна была прийти супруга, но не пришла. Он сообщил, что пришел домой в изрядном подпитии, но жена также была пьяна и начала упрекать его в трате денег на алкоголь. Мужчина сел играть в компьютерную игру, но супруга начала активно ему мешать, началась драка. Он схватил молоток и ударил жену по голове, а затем запинал ее ногами и продолжил играть. Утром он понял, что жена скончалась, и вызвал полицию. «Магнитогорец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Совершеннолетний сын супругов в суде отметил, что его родители всегда злоупотребляли спиртным и ругались. Парень попросил привлечь отца к уголовной ответственности по всей строгости закона и заключить под стражу, так как боится его», — пишет издание. Ранее URA.RU сообщало, что летом 2023 года челябинка избила свою мать молотком. Пенсионерку отправили в больницу, а с ее ранее судимой дочерью провели работу полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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