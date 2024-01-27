Прокуратура проверит продажу билетов до Екатеринбурга на вагоны-призраки

Транспортная прокуратура оценит соблюдение работниками поезда прав потребителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку из-за продажи билетов на несуществующие вагоны скоростного пригородного поезда, следующего из поселка Верх-Нейвинский в Екатеринбург. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«Нижнетагильской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, размещенным в СМИ, о продаже билетов на отсутствующие места в электропоезде сообщением Верх-Нейвинск-Екатеринбург. По результатам проверки, будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», — следует из сообщения.

Об инциденте рассказали очевидцы, по словам которых, вместо 11 вагонов пришло шесть. Пассажиры были вынуждены ехать до Екатеринбурга стоя в забитых вагонах.