27 января 2024

Прокуратура проверит продажу билетов до Екатеринбурга на вагоны-призраки

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, электричка, пригородные поезда, ржд, станция екатеринбург пассажирский, российские железные дороги, железная дорога, депо
Транспортная прокуратура оценит соблюдение работниками поезда прав потребителей Фото:

Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку из-за продажи билетов на несуществующие вагоны скоростного пригородного поезда, следующего из поселка Верх-Нейвинский в Екатеринбург. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«Нижнетагильской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, размещенным в СМИ, о продаже билетов на отсутствующие места в электропоезде сообщением Верх-Нейвинск-Екатеринбург. По результатам проверки, будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», — следует из сообщения.

Об инциденте рассказали очевидцы, по словам которых, вместо 11 вагонов пришло шесть. Пассажиры были вынуждены ехать до Екатеринбурга стоя в забитых вагонах.

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Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку из-за продажи билетов на несуществующие вагоны скоростного пригородного поезда, следующего из поселка Верх-Нейвинский в Екатеринбург. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Нижнетагильской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, размещенным в СМИ, о продаже билетов на отсутствующие места в электропоезде сообщением Верх-Нейвинск-Екатеринбург. По результатам проверки, будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», — следует из сообщения. Об инциденте рассказали очевидцы, по словам которых, вместо 11 вагонов пришло шесть. Пассажиры были вынуждены ехать до Екатеринбурга стоя в забитых вагонах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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