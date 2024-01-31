Курганцы раскупили билеты на премьеру свердловского драматурга Коляды. Скрин

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Курганцы устроили ажиотаж из-за спектакля драматурга из Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Курганской театре драмы практически не осталось билетов на премьеру спектакля «12 стульев» от известного драматурга из Екатеринбурга Николая Коляды. За месяц до трехдневного показа осталось от одного до трех билетов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского драмтеатра.

«На показ спектакля „12 стульев“ 23 февраля в Курганском театре драмы осталось одно свободное место. На 24 февраля — три билета. На 25 февраля — также один», — указано на сайте драмтеатра.

Сотрудники театра пояснили корреспонденту URA.RU, что всего у них в зале расположено 464 места. По информации из группы драмтеатра в социальной сети «ВКонтакте», в спектакле примут участие 24 артиста, а всего в пьесе покажут более 50-ти персонажей. Между тем, вместе с Николаем Колядой в организации принимали участие ответственный за музыкальное оформление Павел Южаков и художник-постановщик Николай Чернышев.

Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупили все билеты на концерт Shaman. Все 1 100 мест в Курганской филармонии заняты на время концерта исполнителя патриотических песен.

На «12 стульев» практически не осталось билетов на 23 февраля
На «12 стульев» практически не осталось билетов на 23 февраля
На 24 февраля также почти раскуплены билеты
На 24 февраля также почти раскуплены билеты
25 февраля тоже не осталось билетов на премьеру драматурга из Екатеринбурга
25 февраля тоже не осталось билетов на премьеру драматурга из Екатеринбурга

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В Курганской театре драмы практически не осталось билетов на премьеру спектакля «12 стульев» от известного драматурга из Екатеринбурга Николая Коляды. За месяц до трехдневного показа осталось от одного до трех билетов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского драмтеатра. «На показ спектакля „12 стульев“ 23 февраля в Курганском театре драмы осталось одно свободное место. На 24 февраля — три билета. На 25 февраля — также один», — указано на сайте драмтеатра. Сотрудники театра пояснили корреспонденту URA.RU, что всего у них в зале расположено 464 места. По информации из группы драмтеатра в социальной сети «ВКонтакте», в спектакле примут участие 24 артиста, а всего в пьесе покажут более 50-ти персонажей. Между тем, вместе с Николаем Колядой в организации принимали участие ответственный за музыкальное оформление Павел Южаков и художник-постановщик Николай Чернышев. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупили все билеты на концерт Shaman. Все 1 100 мест в Курганской филармонии заняты на время концерта исполнителя патриотических песен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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