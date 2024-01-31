Екатеринбургский депутат Вихарев помог больнице с оборудованием. Фото

01 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев помогает больнице №23 последние три года Фото: Дмитрий Иванов Лидер фракции «Единая России» в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев передал в 23-ю больницу 11 многофункциональных устройств для ведения электронных медкарт. Новое оборудование также поможет быстрее проводить диспансерное наблюдение, телемедицинские консультации и передавать результаты обследования, рассказал URA.RU Вихарев. «Более трех лет я и коллеги по городской думе активно помогаем больницам Екатеринбурга. Приобретаем новое оборудование, закупаем необходимые медикаменты и медицинские средства, привлекаем финансирование на развитие городской медицины. С 23 больницей я сотрудничаю давно. Сегодня передал больше десятка многофункциональных устройств и необходимое оборудование. Все это позволит продолжить работу по цифровизации больницы, а значит — сделает медицинское обслуживание еще более современным», — поделился политик. Помимо МФУ, врачам передали лазерные картриджи, SSD-накопители, оптические приводы, устройства оперативной памяти, мониторы, клавиатуры, мыши и блоки питания. Всего было потрачено более полумиллиона рублей, а закупка прошла в короткие сроки. Завотделением дневного стационара больницы №23 Денис Изотов отметил, что новое оборудование позитивно скажется на работе врачей. Вихарев помогает больнице №23 последние три года. За это время депутат передал учреждению два легковых автомобиля для выездов врачей к пациентам на дом, отремонтировал ренген-кабинет. Также депутат вместе с волонтерами проводил субботник в сквере у больницы, расчищал дороги вокруг лечебного корпуса зимой, организовывал пункты диспансеризации и вакцинации в больницах, торговых центрах, дворах жилых домов и на предприятиях. Горбольницы Вихарев поддерживает четвертый год. Среди них — военный госпиталь, детский хоспис, онкодиспансер, подстанции скорой помощи. Всего на помощь из личных средств выделено свыше 46 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер фракции «Единая России» в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев передал в 23-ю больницу 11 многофункциональных устройств для ведения электронных медкарт. Новое оборудование также поможет быстрее проводить диспансерное наблюдение, телемедицинские консультации и передавать результаты обследования, рассказал URA.RU Вихарев. «Более трех лет я и коллеги по городской думе активно помогаем больницам Екатеринбурга. Приобретаем новое оборудование, закупаем необходимые медикаменты и медицинские средства, привлекаем финансирование на развитие городской медицины. С 23 больницей я сотрудничаю давно. Сегодня передал больше десятка многофункциональных устройств и необходимое оборудование. Все это позволит продолжить работу по цифровизации больницы, а значит — сделает медицинское обслуживание еще более современным», — поделился политик. Помимо МФУ, врачам передали лазерные картриджи, SSD-накопители, оптические приводы, устройства оперативной памяти, мониторы, клавиатуры, мыши и блоки питания. Всего было потрачено более полумиллиона рублей, а закупка прошла в короткие сроки. Завотделением дневного стационара больницы №23 Денис Изотов отметил, что новое оборудование позитивно скажется на работе врачей. Вихарев помогает больнице №23 последние три года. За это время депутат передал учреждению два легковых автомобиля для выездов врачей к пациентам на дом, отремонтировал ренген-кабинет. Также депутат вместе с волонтерами проводил субботник в сквере у больницы, расчищал дороги вокруг лечебного корпуса зимой, организовывал пункты диспансеризации и вакцинации в больницах, торговых центрах, дворах жилых домов и на предприятиях. Горбольницы Вихарев поддерживает четвертый год. Среди них — военный госпиталь, детский хоспис, онкодиспансер, подстанции скорой помощи. Всего на помощь из личных средств выделено свыше 46 миллионов рублей.