Суд прекратил производство по иску свердловчанина к блогеру Аязу Шабутдинову

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Форум "Трансформация-2". Москва, шабутдинов аяз
Суд свердловчанина с Аязом Шабутдиновым длился с октября Фото:

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), который требовал 1,5 миллиона рублей от блогера и бизнесмена с, отказался от своих претензий. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы.

«Производство по иску Михаила П. к Шабутдинову Аязу Рифатовичу и „Like Центр“ о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, прекратить», — говорится в документе. Инициатором отказа стал сам свердловчанин.

Изначально суть претензии заключалась в том, что мужчина в 2018 году решил вложиться в «Like Центр» в Екатеринбурге. Все финансовые операции проходили успешно, но последний раз уралец должен был получить около 7 миллионов рублей дивидендов за 36 месяцев, но никаких выплат ему не поступило.

Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), который требовал 1,5 миллиона рублей от блогера и бизнесмена с, отказался от своих претензий. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы. «Производство по иску Михаила П. к Шабутдинову Аязу Рифатовичу и „Like Центр“ о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, прекратить», — говорится в документе. Инициатором отказа стал сам свердловчанин. Изначально суть претензии заключалась в том, что мужчина в 2018 году решил вложиться в «Like Центр» в Екатеринбурге. Все финансовые операции проходили успешно, но последний раз уралец должен был получить около 7 миллионов рублей дивидендов за 36 месяцев, но никаких выплат ему не поступило. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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