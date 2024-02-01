Суд прекратил производство по иску свердловчанина к блогеру Аязу Шабутдинову

01 февраля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Суд свердловчанина с Аязом Шабутдиновым длился с октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), который требовал 1,5 миллиона рублей от блогера и бизнесмена с, отказался от своих претензий. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы. «Производство по иску Михаила П. к Шабутдинову Аязу Рифатовичу и „Like Центр“ о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, прекратить», — говорится в документе. Инициатором отказа стал сам свердловчанин. Изначально суть претензии заключалась в том, что мужчина в 2018 году решил вложиться в «Like Центр» в Екатеринбурге. Все финансовые операции проходили успешно, но последний раз уралец должен был получить около 7 миллионов рублей дивидендов за 36 месяцев, но никаких выплат ему не поступило. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), который требовал 1,5 миллиона рублей от блогера и бизнесмена с, отказался от своих претензий. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы. «Производство по иску Михаила П. к Шабутдинову Аязу Рифатовичу и „Like Центр“ о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, прекратить», — говорится в документе. Инициатором отказа стал сам свердловчанин. Изначально суть претензии заключалась в том, что мужчина в 2018 году решил вложиться в «Like Центр» в Екатеринбурге. Все финансовые операции проходили успешно, но последний раз уралец должен был получить около 7 миллионов рублей дивидендов за 36 месяцев, но никаких выплат ему не поступило. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября. Он занимается тем, что проводит тренинги для предпринимателей, которые в Интернете считают мошенническими. На блогера неоднократно подавали в суд за его деятельность. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.