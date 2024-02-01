01 февраля 2024

В Челябинской области выросло число ЧП с туристами и грибниками

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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, лес, жара, лето, тропа, отдых, туристы, туризм
Увеличение числа ЧП в природной среде в ПСС связали с развитием внутреннего туризма Фото:

В Поисково-спасательной службе Челябинской области заявили об увеличении числа чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре ПСС, подводя итоги за 2023 год.

«По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное снижение общего количества выездов, однако год от года продолжает возрастать число работ, выполненных в природной среде. Во многом это связано с увеличением потока внутреннего туризма и ростом числа граждан, нуждающихся в квалифицированной помощи спасателей в горно-таежной местности Южного Урала», — уточнили в пресс-центре службы.

Всего за год областными спасателями был выполнен 1491 выезд на поисково-спасательные работы различного характера. В ходе выездов оказана помощь и спасено 811 человек.

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В Поисково-спасательной службе Челябинской области заявили об увеличении числа чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре ПСС, подводя итоги за 2023 год. «По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное снижение общего количества выездов, однако год от года продолжает возрастать число работ, выполненных в природной среде. Во многом это связано с увеличением потока внутреннего туризма и ростом числа граждан, нуждающихся в квалифицированной помощи спасателей в горно-таежной местности Южного Урала», — уточнили в пресс-центре службы. Всего за год областными спасателями был выполнен 1491 выезд на поисково-спасательные работы различного характера. В ходе выездов оказана помощь и спасено 811 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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