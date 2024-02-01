В Челябинской области выросло число ЧП с туристами и грибниками

02 февраля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Увеличение числа ЧП в природной среде в ПСС связали с развитием внутреннего туризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Поисково-спасательной службе Челябинской области заявили об увеличении числа чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре ПСС, подводя итоги за 2023 год. «По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное снижение общего количества выездов, однако год от года продолжает возрастать число работ, выполненных в природной среде. Во многом это связано с увеличением потока внутреннего туризма и ростом числа граждан, нуждающихся в квалифицированной помощи спасателей в горно-таежной местности Южного Урала», — уточнили в пресс-центре службы. Всего за год областными спасателями был выполнен 1491 выезд на поисково-спасательные работы различного характера. В ходе выездов оказана помощь и спасено 811 человек.

В Поисково-спасательной службе Челябинской области заявили об увеличении числа чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре ПСС, подводя итоги за 2023 год. «По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное снижение общего количества выездов, однако год от года продолжает возрастать число работ, выполненных в природной среде. Во многом это связано с увеличением потока внутреннего туризма и ростом числа граждан, нуждающихся в квалифицированной помощи спасателей в горно-таежной местности Южного Урала», — уточнили в пресс-центре службы. Всего за год областными спасателями был выполнен 1491 выезд на поисково-спасательные работы различного характера. В ходе выездов оказана помощь и спасено 811 человек.