В Челябинской области выросло число ЧП с туристами и грибниками

В Поисково-спасательной службе Челябинской области заявили об увеличении числа чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-центре ПСС, подводя итоги за 2023 год.
«По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное снижение общего количества выездов, однако год от года продолжает возрастать число работ, выполненных в природной среде. Во многом это связано с увеличением потока внутреннего туризма и ростом числа граждан, нуждающихся в квалифицированной помощи спасателей в горно-таежной местности Южного Урала», — уточнили в пресс-центре службы.
Всего за год областными спасателями был выполнен 1491 выезд на поисково-спасательные работы различного характера. В ходе выездов оказана помощь и спасено 811 человек.
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