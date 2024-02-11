В Челябинске резко вырос спрос на новые полноприводные автомобили

В Челябинске доля спроса на новые полноприводные автомобили составила 34%

12 февраля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

В среднем в Челябинске стоимость авто с полным приводом составляет 2 млн 620 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022-м спрос на новые полноприводные автомобили вырос на 28%. Средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом на платформе в 2023 году составила 2 млн 620 тысяч рублей, с пробегом — 1 млн 750 тысяч рублей. «Спрос на новые полноприводные автомобили в Челябинске по итогам 2023 год вырос на 28% по сравнению с 2022 годом. Средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом в 2023 году составила 2 млн 620 тысяч рублей. Средняя стоимость полноприводного автомобиля с пробегом — 1 млн 750 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Авто». В целом же в Челябинске доля спроса на полноприводные автомобили в 2023 году составила 16% среди всех автомобилей. Доля таких авто в структуре спроса на новые автомобили оказалась вдвое выше — 34%. На сегодняшний день в городе наиболее распространенными полноприводными автомобилями с пробегом являются модели от «Нивы» до Volkswagen Touareg. В «Авито Авто» отметили, что наиболее популярной моделью полноприводного авто на рынке автомобилей с пробегом в 2023 году в Челябинске стала «Лада-Нива» 4×4. На эту модель пришлось 5% от доли спроса на полноприводные автомобилей с пробегом. Средняя цена модели на «Авито Авто» в 2023 году составила 470 000 рублей. На втором месте — Chevrolet Niva (4%). Авто с пробегом этой модели на «Авито Авто» в 2023 году можно было приобрести за 515 000 рублей. Третью позицию занимает Volkswagen Touareg со средней ценой 1 900 000 рублей. На долю этой модели в 2023 году пришлось 3% спроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022-м спрос на новые полноприводные автомобили вырос на 28%. Средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом на платформе в 2023 году составила 2 млн 620 тысяч рублей, с пробегом — 1 млн 750 тысяч рублей. «Спрос на новые полноприводные автомобили в Челябинске по итогам 2023 год вырос на 28% по сравнению с 2022 годом. Средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом в 2023 году составила 2 млн 620 тысяч рублей. Средняя стоимость полноприводного автомобиля с пробегом — 1 млн 750 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Авто». В целом же в Челябинске доля спроса на полноприводные автомобили в 2023 году составила 16% среди всех автомобилей. Доля таких авто в структуре спроса на новые автомобили оказалась вдвое выше — 34%. На сегодняшний день в городе наиболее распространенными полноприводными автомобилями с пробегом являются модели от «Нивы» до Volkswagen Touareg. В «Авито Авто» отметили, что наиболее популярной моделью полноприводного авто на рынке автомобилей с пробегом в 2023 году в Челябинске стала «Лада-Нива» 4×4. На эту модель пришлось 5% от доли спроса на полноприводные автомобилей с пробегом. Средняя цена модели на «Авито Авто» в 2023 году составила 470 000 рублей. На втором месте — Chevrolet Niva (4%). Авто с пробегом этой модели на «Авито Авто» в 2023 году можно было приобрести за 515 000 рублей. Третью позицию занимает Volkswagen Touareg со средней ценой 1 900 000 рублей. На долю этой модели в 2023 году пришлось 3% спроса.