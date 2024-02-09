09 февраля 2024

Мэр челябинского города показал как выглядит мобильная студия Матч-ТВ. Видео

Мэр Златоуста Пекарский показал студию откуда будет вестись трансляция биатлона
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Станция обслуживала зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи Фото:
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В Златоуст Челябинской области прибыла мобильная телевизионная станция Матч ТВ, из которой будет вестись трансляция соревнований по биатлону. Как она выглядит изнутри, показал глава златоустовского городского округа Максим Пекарский.

«Всем добрый день! Находимся в самом центре Матч ТВ. Здесь проводятся работы мобильной телевизионной станции», — сообщает Максим Пекарский в telegram-канале пресс-службы городского округа. Как поясняет мэр, эта же станция работала непосредственно на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи.

Вести трансляцию будет спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Он прибыл в Златоуст 9 февраля и пригласил всех желающих на стадион при лыжно-биатлонном комплексе поболеть за спортсменов.

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В Златоуст Челябинской области прибыла мобильная телевизионная станция Матч ТВ, из которой будет вестись трансляция соревнований по биатлону. Как она выглядит изнутри, показал глава златоустовского городского округа Максим Пекарский. «Всем добрый день! Находимся в самом центре Матч ТВ. Здесь проводятся работы мобильной телевизионной станции», — сообщает Максим Пекарский в telegram-канале пресс-службы городского округа. Как поясняет мэр, эта же станция работала непосредственно на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи. Вести трансляцию будет спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Он прибыл в Златоуст 9 февраля и пригласил всех желающих на стадион при лыжно-биатлонном комплексе поболеть за спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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