В Челябинске спрос на вторичное жилье упал на 44%

14 февраля 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Из-за высокой ставки по кредитам люди перестали покупать вторичное жилье в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на покупку вторичного жилья в Челябинске упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 44%. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (-43%), Челябинске (-44%) и Саратове (-42%)», — говорится в сообщении «Авито». Данные по спросу на жилье приведены в сравнении с январем 2023 года. Основной причиной снижения спроса на вторичном рынке жилья эксперты считают дорогую ипотеку. Если учесть, что ключевая ставка Центробанка выросла за год с 7,5 до 16 процентов, то за ними и выросли ставки по кредитам. Это подталкивает покупателей больше смотреть на новостройки, а также уходить в аренду жилья. С начала года челябинцы перестали покупать в ипотеку жилье на вторичном рынке, при этом квартиры в новостройках продаются хорошо. В основном горожане берут ипотеку по господдержке на покупку новых квартир и строительство новых домов.

Спрос на покупку вторичного жилья в Челябинске упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 44%. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (-43%), Челябинске (-44%) и Саратове (-42%)», — говорится в сообщении «Авито». Данные по спросу на жилье приведены в сравнении с январем 2023 года. Основной причиной снижения спроса на вторичном рынке жилья эксперты считают дорогую ипотеку. Если учесть, что ключевая ставка Центробанка выросла за год с 7,5 до 16 процентов, то за ними и выросли ставки по кредитам. Это подталкивает покупателей больше смотреть на новостройки, а также уходить в аренду жилья. С начала года челябинцы перестали покупать в ипотеку жилье на вторичном рынке, при этом квартиры в новостройках продаются хорошо. В основном горожане берут ипотеку по господдержке на покупку новых квартир и строительство новых домов.