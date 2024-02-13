13 февраля 2024

В Челябинске спрос на вторичное жилье упал на 44%

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Из-за высокой ставки по кредитам люди перестали покупать вторичное жилье в Челябинске Фото:

Спрос на покупку вторичного жилья в Челябинске упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 44%. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

«Сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (-43%), Челябинске (-44%) и Саратове (-42%)», — говорится в сообщении «Авито». Данные по спросу на жилье приведены в сравнении с январем 2023 года.

Основной причиной снижения спроса на вторичном рынке жилья эксперты считают дорогую ипотеку. Если учесть, что ключевая ставка Центробанка выросла за год с 7,5 до 16 процентов, то за ними и выросли ставки по кредитам. Это подталкивает покупателей больше смотреть на новостройки, а также уходить в аренду жилья.

С начала года челябинцы перестали покупать в ипотеку жилье на вторичном рынке, при этом квартиры в новостройках продаются хорошо. В основном горожане берут ипотеку по господдержке на покупку новых квартир и строительство новых домов.

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Спрос на покупку вторичного жилья в Челябинске упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 44%. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (-43%), Челябинске (-44%) и Саратове (-42%)», — говорится в сообщении «Авито». Данные по спросу на жилье приведены в сравнении с январем 2023 года. Основной причиной снижения спроса на вторичном рынке жилья эксперты считают дорогую ипотеку. Если учесть, что ключевая ставка Центробанка выросла за год с 7,5 до 16 процентов, то за ними и выросли ставки по кредитам. Это подталкивает покупателей больше смотреть на новостройки, а также уходить в аренду жилья. С начала года челябинцы перестали покупать в ипотеку жилье на вторичном рынке, при этом квартиры в новостройках продаются хорошо. В основном горожане берут ипотеку по господдержке на покупку новых квартир и строительство новых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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