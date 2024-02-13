В ХМАО объявили актированный день для учеников второй смены

По всей территории Югры для школьников второй смены объявлен актированный день. Из-за низкой температуры воздуха школьники начального и среднего звена будут учиться удаленно. В некоторых муниципалитетах региона старшеклассники также останутся дома, сообщили на портале «Госуслуг».
«Днем 14 февраля в Покачах, Когалыме, Радужном и Лянторе объявлен актированный день с 1 по 11 класс. Температура воздуха ниже -32 градусов, ветер 8 метров в секунду», — сообщили на портале.
В Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Советском, Югорске и Белоярском актировка коснулась учеников начальных и средних классов. В Нижневартовске, Мегионе и Лангепасе дома останутся только школьники младшего звена.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО большая часть учеников первой смены осталась дома. Из-за морозов 14 февраля занятия для школьников с 1 по 11 класс были отменены.
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