16 февраля 2024

Уральский боец выиграл бой в крупнейшей азиатской лиге. Видео

Уральский боец Усубян выиграл бой в азиатской лиге One Championship
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая тренировка спортсменов, выступающих по правилам древнего муайтай (тайский бокс), спортивный клуб Такуми. Челябинск, восточные единоборства, муайтай, тайский бокс, боевое искусство
Этот бой был самым напряженным на турнире (архивное фото) Фото:

Уральский боец команды «Архангел Михаил» Мамука Усубян одержал победу в лиге One Championship. Его соперником был чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Боец команды „Архангел Михаил“ Мамука Усубян дебютировал в одной из лучших лиг мира One Championship. Бой прошел в карде турнира One Lumpinee 52 по правилам тайского бокса. Соперником уральского бойца стал чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это был самый напряженный бой на турнире, который вызвал нервозность у всех зрителей. Также в тексте уточняется, что Мамука Усубян — сильнейший боец главной российской организации по кикбоксингу RCC Fair Fight. Его переход в One стал логичным развитием карьеры.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский боец команды «Архангел Михаил» Мамука Усубян одержал победу в лиге One Championship. Его соперником был чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Боец команды „Архангел Михаил“ Мамука Усубян дебютировал в одной из лучших лиг мира One Championship. Бой прошел в карде турнира One Lumpinee 52 по правилам тайского бокса. Соперником уральского бойца стал чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн», — сказано в сообщении. Отмечается, что это был самый напряженный бой на турнире, который вызвал нервозность у всех зрителей. Также в тексте уточняется, что Мамука Усубян — сильнейший боец главной российской организации по кикбоксингу RCC Fair Fight. Его переход в One стал логичным развитием карьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...