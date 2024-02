Уральский боец выиграл бой в крупнейшей азиатской лиге. Видео

Уральский боец Усубян выиграл бой в азиатской лиге One Championship

17 февраля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Этот бой был самым напряженным на турнире (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральский боец команды «Архангел Михаил» Мамука Усубян одержал победу в лиге One Championship. Его соперником был чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Боец команды „Архангел Михаил“ Мамука Усубян дебютировал в одной из лучших лиг мира One Championship. Бой прошел в карде турнира One Lumpinee 52 по правилам тайского бокса. Соперником уральского бойца стал чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн», — сказано в сообщении. Отмечается, что это был самый напряженный бой на турнире, который вызвал нервозность у всех зрителей. Также в тексте уточняется, что Мамука Усубян — сильнейший боец главной российской организации по кикбоксингу RCC Fair Fight. Его переход в One стал логичным развитием карьеры.

Уральский боец команды «Архангел Михаил» Мамука Усубян одержал победу в лиге One Championship. Его соперником был чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Боец команды „Архангел Михаил“ Мамука Усубян дебютировал в одной из лучших лиг мира One Championship. Бой прошел в карде турнира One Lumpinee 52 по правилам тайского бокса. Соперником уральского бойца стал чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн», — сказано в сообщении. Отмечается, что это был самый напряженный бой на турнире, который вызвал нервозность у всех зрителей. Также в тексте уточняется, что Мамука Усубян — сильнейший боец главной российской организации по кикбоксингу RCC Fair Fight. Его переход в One стал логичным развитием карьеры.