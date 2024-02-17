Захарова указала Зеленскому на истинную причину ухода ВСУ из Авдеевки

Захарова: Зеленский продолжает боевые действия только из-за денег

17 февраля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Украинские власти волнуют только деньги, считает Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о выводе войск из Авдеевки было принято из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский может продолжать боевые действия только за деньги. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав слова президента Украины о том, что ВСУ оставили Авдеевку, чтобы сохранить жизни военнослужащих. «Потому что Президент с бандой умеют „воевать“ только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — написала Захарова в своем telegram-канале, прикрепив цитату Зеленского. Она добавила, что украинские власти волнуют только деньги, а все остальное для них не имеет значения. ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР). Сырский принял решение о выводе войск из города, переведя свои подразделения на более выгодные оборонительные позиции. Зеленский заявил, что решение оставить город было правильным, поскольку было необходимо сохранить жизнь людей. По его словам, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.

Решение о выводе войск из Авдеевки было принято из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский может продолжать боевые действия только за деньги. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав слова президента Украины о том, что ВСУ оставили Авдеевку, чтобы сохранить жизни военнослужащих. «Потому что Президент с бандой умеют „воевать“ только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — написала Захарова в своем telegram-канале, прикрепив цитату Зеленского. Она добавила, что украинские власти волнуют только деньги, а все остальное для них не имеет значения. ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР). Сырский принял решение о выводе войск из города, переведя свои подразделения на более выгодные оборонительные позиции. Зеленский заявил, что решение оставить город было правильным, поскольку было необходимо сохранить жизнь людей. По его словам, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.