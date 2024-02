WSJ: российские авиабомбы вызвали панику у Украины

Бомбы ВС РФ способны ликвидировать любую позицию ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование российскими бойцами управляемых авиабомб считается для ВСУ большой проблемой. Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в беседе с газетой The Wall Street Journal. По его словам, бомбы ВС РФ способны ликвидировать любую позицию ВСУ. «Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию <…> Россия сбросила от 60 до 80 бомб в день», — заявил Жорин газете The Wall Street Journal. Он отметил, что использование авиабомб ВС РФ является для ВСУ большой проблемой, так как у них нет защиты. По его словам, за Авдеевку «во много раз хуже», чем за Артемовск в 2023 году. Авторы статьи подчеркнули, что украинская армия жалуется, что их условия не похожи на условия западных армий. По их словам, у бойцов ВСУ нет свободного времени и бригад не отпускают из горячих точек, как это делают на Западе после определенного срока службы. 17 февраля ВС РФ подняли российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в бегстве ВСУ. В The Wall Street Journal сообщили, что побег украинской армии считается крупнейшей победой РФ после освобождения Артемовска в 2023 году. Артемовск (ДНР) был освобожден российскими солдатами 20 мая 2023 года. Сражения на этом направлении шли с августа 2022.

