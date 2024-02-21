Николай Смирнов получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством II степени, областное минЖКХ он возглавляет с 2011 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды от президента РФ Владимира Путина заслуженным жителям области. Среди них — коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и глава Лесного Сергей Черепанов. Региональные награды получили гендиректор «Синара — Девелопмент» Тимур Уфимцев, а также глава минприроды Денис Мамонтов, главный раввин области Зелиг Ашкенази и другие, передает корреспондент URA.RU с церемонии награждения.

«В этом году мы празднуем 90 лет со дня основания Свердловской области. Это время трудовых свершений и успеха, которые обеспечили региону трудовую, культурную, промышленную славу. За каждым достижением стоят конкретные люди. Среди награждаемых представители самых разных профессий — врачи, металлурги, ученые, общественники, муниципальные служащие, строители…» — поприветствовал собравшихся губернатор.

Первым награду получил коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Ему вручили орден Александра Невского. Также указом президента наградили министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и главу Лесного Сергея Черепанова (медали ордена за заслуги перед Отечеством II степени). Всего в списке награжденных указом президента 35 человек.

Указом губернатора отметили главного раввина Свердловской области Зелига Ашкенази, министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, гендиректора «Синара — Девелопмент» Тимура Уфимцева. Всего — шесть человек.