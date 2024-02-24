24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Златоусте школьники устроили опасный сплав на льдине по реке Ай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., льдина
На помощь детям к реке отправились спасатели Фото:

В Златоусте (Челябинская область) дети устроили небезопасный сплав на льдине по реке Ай. Очевидцы сообщили, что ребята забрались на отколовшийся кусок льда в районе моста базы «Мираж». На помощь им отправились местные спасатели.

«Ребята взяли для маневренности палку и поплыли на льдине. Они не понимают, сколько детей уже утонуло таким образом», — возмущаются жители в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в социально сети в «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что после сигнала о развлечении детей, на место выехали спасатели. Они обследовали большой участок реки Ай, но никого не обнаружили.

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В Златоусте (Челябинская область) дети устроили небезопасный сплав на льдине по реке Ай. Очевидцы сообщили, что ребята забрались на отколовшийся кусок льда в районе моста базы «Мираж». На помощь им отправились местные спасатели. «Ребята взяли для маневренности палку и поплыли на льдине. Они не понимают, сколько детей уже утонуло таким образом», — возмущаются жители в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в социально сети в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что после сигнала о развлечении детей, на место выехали спасатели. Они обследовали большой участок реки Ай, но никого не обнаружили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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