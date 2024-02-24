В Златоусте школьники устроили опасный сплав на льдине по реке Ай. Видео

25 февраля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

На помощь детям к реке отправились спасатели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) дети устроили небезопасный сплав на льдине по реке Ай. Очевидцы сообщили, что ребята забрались на отколовшийся кусок льда в районе моста базы «Мираж». На помощь им отправились местные спасатели. «Ребята взяли для маневренности палку и поплыли на льдине. Они не понимают, сколько детей уже утонуло таким образом», — возмущаются жители в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в социально сети в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что после сигнала о развлечении детей, на место выехали спасатели. Они обследовали большой участок реки Ай, но никого не обнаружили.

В Златоусте (Челябинская область) дети устроили небезопасный сплав на льдине по реке Ай. Очевидцы сообщили, что ребята забрались на отколовшийся кусок льда в районе моста базы «Мираж». На помощь им отправились местные спасатели. «Ребята взяли для маневренности палку и поплыли на льдине. Они не понимают, сколько детей уже утонуло таким образом», — возмущаются жители в группе «ЧП / ДТП Златоуст» в социально сети в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что после сигнала о развлечении детей, на место выехали спасатели. Они обследовали большой участок реки Ай, но никого не обнаружили.