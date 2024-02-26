Кремль: контактов Путина и Пашиняна по ОДКБ не было

В Кремле ответили на заявление Пашиняна о приостановке членства Армении в ОДКБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о заявлении Пашиняна о приостановке членства Армении в ОДКБ Фото:

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не контактировали после заявления Еревана о заморозке участия в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и добавил, что ясности по этой ситуации пока нет.

«Нет, ясность пока не появилась. Но есть частные контакты с нашими армянскими партнерами. И, конечно, мы будем это прояснять, потому что, исходя из документов [ОДКБ], такого режима не существует в Организации. Будем общаться, выяснять», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. По мнению Пашиняна, ДКБ не был выполнен в отношении Армении. Он имеет в виду ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обострившуюся в 2020 году.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не контактировали после заявления Еревана о заморозке участия в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и добавил, что ясности по этой ситуации пока нет. «Нет, ясность пока не появилась. Но есть частные контакты с нашими армянскими партнерами. И, конечно, мы будем это прояснять, потому что, исходя из документов [ОДКБ], такого режима не существует в Организации. Будем общаться, выяснять», — подчеркнул Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. По мнению Пашиняна, ДКБ не был выполнен в отношении Армении. Он имеет в виду ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обострившуюся в 2020 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...