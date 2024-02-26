Кремль: контактов Путина и Пашиняна по ОДКБ не было

В Кремле ответили на заявление Пашиняна о приостановке членства Армении в ОДКБ

26 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал о заявлении Пашиняна о приостановке членства Армении в ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не контактировали после заявления Еревана о заморозке участия в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и добавил, что ясности по этой ситуации пока нет. «Нет, ясность пока не появилась. Но есть частные контакты с нашими армянскими партнерами. И, конечно, мы будем это прояснять, потому что, исходя из документов [ОДКБ], такого режима не существует в Организации. Будем общаться, выяснять», — подчеркнул Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. По мнению Пашиняна, ДКБ не был выполнен в отношении Армении. Он имеет в виду ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обострившуюся в 2020 году.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не контактировали после заявления Еревана о заморозке участия в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и добавил, что ясности по этой ситуации пока нет. «Нет, ясность пока не появилась. Но есть частные контакты с нашими армянскими партнерами. И, конечно, мы будем это прояснять, потому что, исходя из документов [ОДКБ], такого режима не существует в Организации. Будем общаться, выяснять», — подчеркнул Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. По мнению Пашиняна, ДКБ не был выполнен в отношении Армении. Он имеет в виду ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обострившуюся в 2020 году.