В Екатеринбурге в магазине «Большой детский» на улице Розы Люксембург продается игрушечный кран по цене более 100 тысяч рублей. Об этом URА.RU сообщил читатель.
«Зашел посмотреть игрушки сыну и удивился, какие цены нынче. Игрушечный кран LEGO за 136 850 рублей! На эти деньги можно купить новый iPhone», — возмущается читатель.
Такую же модель LEGO в других магазинах предлагают купить по цене почти в два раза меньше. Цены варьируются от 50 000 до 80 000 рублей.
После начала СВО, летом 2022 года, компания LEGO объявила об уходе из России. В марте 2023 года URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego отечественными конструкторами.
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