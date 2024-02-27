В екатеринбургском магазине продают игрушечный кран по цене нового iPhone. Фото

28 февраля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Читателей удивила стоимость игрушечного крана (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в магазине «Большой детский» на улице Розы Люксембург продается игрушечный кран по цене более 100 тысяч рублей. Об этом URА.RU сообщил читатель. «Зашел посмотреть игрушки сыну и удивился, какие цены нынче. Игрушечный кран LEGO за 136 850 рублей! На эти деньги можно купить новый iPhone», — возмущается читатель. Такую же модель LEGO в других магазинах предлагают купить по цене почти в два раза меньше. Цены варьируются от 50 000 до 80 000 рублей. После начала СВО, летом 2022 года, компания LEGO объявила об уходе из России. В марте 2023 года URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego отечественными конструкторами. Читатель сравнил стоимость игрушки с новым телефоном Фото: читатель URA.RU Цена на этот же конструктор LEGO в других магазинах Скрин: поисковой браузер «Яндекс»

В Екатеринбурге в магазине «Большой детский» на улице Розы Люксембург продается игрушечный кран по цене более 100 тысяч рублей. Об этом URА.RU сообщил читатель. «Зашел посмотреть игрушки сыну и удивился, какие цены нынче. Игрушечный кран LEGO за 136 850 рублей! На эти деньги можно купить новый iPhone», — возмущается читатель. Такую же модель LEGO в других магазинах предлагают купить по цене почти в два раза меньше. Цены варьируются от 50 000 до 80 000 рублей. После начала СВО, летом 2022 года, компания LEGO объявила об уходе из России. В марте 2023 года URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego отечественными конструкторами.