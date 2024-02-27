27 февраля 2024

В екатеринбургском магазине продают игрушечный кран по цене нового iPhone. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки. Тюмень, игрушка, детские игрушки, подарок, новогодний подарок, детский подарок
Читателей удивила стоимость игрушечного крана (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в магазине «Большой детский» на улице Розы Люксембург продается игрушечный кран по цене более 100 тысяч рублей. Об этом URА.RU сообщил читатель.

«Зашел посмотреть игрушки сыну и удивился, какие цены нынче. Игрушечный кран LEGO за 136 850 рублей! На эти деньги можно купить новый iPhone», — возмущается читатель.

Такую же модель LEGO в других магазинах предлагают купить по цене почти в два раза меньше. Цены варьируются от 50 000 до 80 000 рублей.

После начала СВО, летом 2022 года, компания LEGO объявила об уходе из России. В марте 2023 года URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego отечественными конструкторами.

Читатель сравнил стоимость игрушки с новым телефоном
Читатель сравнил стоимость игрушки с новым телефоном
Фото:
Цена на этот же конструктор LEGO в других магазинах
Цена на этот же конструктор LEGO в других магазинах

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В Екатеринбурге в магазине «Большой детский» на улице Розы Люксембург продается игрушечный кран по цене более 100 тысяч рублей. Об этом URА.RU сообщил читатель. «Зашел посмотреть игрушки сыну и удивился, какие цены нынче. Игрушечный кран LEGO за 136 850 рублей! На эти деньги можно купить новый iPhone», — возмущается читатель. Такую же модель LEGO в других магазинах предлагают купить по цене почти в два раза меньше. Цены варьируются от 50 000 до 80 000 рублей. После начала СВО, летом 2022 года, компания LEGO объявила об уходе из России. В марте 2023 года URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego отечественными конструкторами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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