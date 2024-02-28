Челябинские артисты появятся в телепроекте «Большой балет»

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Конкурс «Ученик года». Курган , балерины, балет
Артисты театра из Челябинска появятся в эфире канала «Культура-Россия» Фото:

Ведущие солисты Челябинского театра имени Глинки примут участие в программе «Большой балет» на канале «Культура-Россия». Об этом сообщает правительство Челябинской области.

«Среди участников программы „Большой балет“ будут челябинские солисты театра имени Глинки, лауреаты международных конкурсов Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев. Показ нового сезона начнут 9 марта, в 17:20», — сообщили в пресс-службе театра.

В каждом выпуске участники будут выполнять творческие испытания, выступать и примерять образы. За выступлениями танцовщиков будут наблюдать мэтры балетного искусства.

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Ведущие солисты Челябинского театра имени Глинки примут участие в программе «Большой балет» на канале «Культура-Россия». Об этом сообщает правительство Челябинской области. «Среди участников программы „Большой балет“ будут челябинские солисты театра имени Глинки, лауреаты международных конкурсов Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев. Показ нового сезона начнут 9 марта, в 17:20», — сообщили в пресс-службе театра. В каждом выпуске участники будут выполнять творческие испытания, выступать и примерять образы. За выступлениями танцовщиков будут наблюдать мэтры балетного искусства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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