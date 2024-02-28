Челябинские артисты появятся в телепроекте «Большой балет»

Артисты театра из Челябинска появятся в эфире канала «Культура-Россия»
Ведущие солисты Челябинского театра имени Глинки примут участие в программе «Большой балет» на канале «Культура-Россия». Об этом сообщает правительство Челябинской области.
«Среди участников программы „Большой балет“ будут челябинские солисты театра имени Глинки, лауреаты международных конкурсов Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев. Показ нового сезона начнут 9 марта, в 17:20», — сообщили в пресс-службе театра.
В каждом выпуске участники будут выполнять творческие испытания, выступать и примерять образы. За выступлениями танцовщиков будут наблюдать мэтры балетного искусства.
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