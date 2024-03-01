В Екатеринбурге 1 марта пропал 14-летний Мирон Новопашин. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Мирон Новопашин 2009 года рождения. Приметы: рост 181 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и зелено-карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, темно-серые штаны, бежевые кроссовки и черную кепку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Юлия (Белка): 8(965)533-33-99.
Обновлено в 10:17. «Заявление о розыске поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района, сотрудники ОВД устанавливают местонахождение подростка. Сообщить информацию о местонахождении можно по телефонам: 8(343)356-42-07 или 102», — отметили в ведомстве.
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