01 марта 2024

В Екатеринбурге сутки не могут найти 14-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Мальчик пропал 1 марта Фото:

В Екатеринбурге 1 марта пропал 14-летний Мирон Новопашин. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Мирон Новопашин 2009 года рождения. Приметы: рост 181 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и зелено-карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, темно-серые штаны, бежевые кроссовки и черную кепку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Юлия (Белка): 8(965)533-33-99.

Обновлено в 10:17. «Заявление о розыске поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района, сотрудники ОВД устанавливают местонахождение подростка. Сообщить информацию о местонахождении можно по телефонам: 8(343)356-42-07 или 102», — отметили в ведомстве.

Фото:

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В Екатеринбурге 1 марта пропал 14-летний Мирон Новопашин. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Мирон Новопашин 2009 года рождения. Приметы: рост 181 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и зелено-карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, темно-серые штаны, бежевые кроссовки и черную кепку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг Юлия (Белка): 8(965)533-33-99. Обновлено в 10:17. «Заявление о розыске поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района, сотрудники ОВД устанавливают местонахождение подростка. Сообщить информацию о местонахождении можно по телефонам: 8(343)356-42-07 или 102», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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