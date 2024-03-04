В Перми строители начали возведение железнодорожного моста через Каму

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Радиационный контроль на реке Теча. Челябинск., поезд, трактор, мост, жд
Первые поезда по мосту пройдут еще не скоро (архивное фото) Фото:

В Перми строители приступили к возведению железнодорожного моста через Каму. Это один из этапов Северного железнодорожного обхода города, пояснили в региональном минтрансе.

«Ведется строительство Северного железнодорожного обхода. Мост возводят в 2,5 километра ниже по течению Камы от Камской ГЭС. Сейчас стройка идет на Новогайвинской, 81/1, к железной дороге мост примкнет в районе станции Кабельной», — пишет портал 59.ru со ссылкой на министерство транспорта.

О планах возведения нового железнодорожного моста через Каму в Перми заговорили еще в 2019 году. О том, что к строительству Северного ж\д обхода приступят в 2024 году, в ноябре 2023-го заявлял министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

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В Перми строители приступили к возведению железнодорожного моста через Каму. Это один из этапов Северного железнодорожного обхода города, пояснили в региональном минтрансе. «Ведется строительство Северного железнодорожного обхода. Мост возводят в 2,5 километра ниже по течению Камы от Камской ГЭС. Сейчас стройка идет на Новогайвинской, 81/1, к железной дороге мост примкнет в районе станции Кабельной», — пишет портал 59.ru со ссылкой на министерство транспорта. О планах возведения нового железнодорожного моста через Каму в Перми заговорили еще в 2019 году. О том, что к строительству Северного ж\д обхода приступят в 2024 году, в ноябре 2023-го заявлял министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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