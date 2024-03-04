В Перми строители начали возведение железнодорожного моста через Каму

В Перми строители приступили к возведению железнодорожного моста через Каму. Это один из этапов Северного железнодорожного обхода города, пояснили в региональном минтрансе.
«Ведется строительство Северного железнодорожного обхода. Мост возводят в 2,5 километра ниже по течению Камы от Камской ГЭС. Сейчас стройка идет на Новогайвинской, 81/1, к железной дороге мост примкнет в районе станции Кабельной», — пишет портал 59.ru со ссылкой на министерство транспорта.
О планах возведения нового железнодорожного моста через Каму в Перми заговорили еще в 2019 году. О том, что к строительству Северного ж\д обхода приступят в 2024 году, в ноябре 2023-го заявлял министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.
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