В Перми строители начали возведение железнодорожного моста через Каму

04 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Первые поезда по мосту пройдут еще не скоро (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми строители приступили к возведению железнодорожного моста через Каму. Это один из этапов Северного железнодорожного обхода города, пояснили в региональном минтрансе. «Ведется строительство Северного железнодорожного обхода. Мост возводят в 2,5 километра ниже по течению Камы от Камской ГЭС. Сейчас стройка идет на Новогайвинской, 81/1, к железной дороге мост примкнет в районе станции Кабельной», — пишет портал 59.ru со ссылкой на министерство транспорта. О планах возведения нового железнодорожного моста через Каму в Перми заговорили еще в 2019 году. О том, что к строительству Северного ж\д обхода приступят в 2024 году, в ноябре 2023-го заявлял министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

В Перми строители приступили к возведению железнодорожного моста через Каму. Это один из этапов Северного железнодорожного обхода города, пояснили в региональном минтрансе. «Ведется строительство Северного железнодорожного обхода. Мост возводят в 2,5 километра ниже по течению Камы от Камской ГЭС. Сейчас стройка идет на Новогайвинской, 81/1, к железной дороге мост примкнет в районе станции Кабельной», — пишет портал 59.ru со ссылкой на министерство транспорта. О планах возведения нового железнодорожного моста через Каму в Перми заговорили еще в 2019 году. О том, что к строительству Северного ж\д обхода приступят в 2024 году, в ноябре 2023-го заявлял министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.