05 марта 2024

Уральскому экс-участковому, рассказавшему о 3 трупах в могиле, запретили звонить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий
Суд изменил меру пресечения Юрию Золотко Фото:
новость из сюжета
Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Шалинский районный суд Свердловской области запретил пользоваться интернетом и сотовой связью экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.

«Золотко изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста избрали запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с потерпевшими по своему делу, нельзя пользоваться интернетом и сотовой связью, кроме экстренных звонков», — пояснили в райсуде.

В конце 2023 года бывший участковый из Шали Золотко рассказал о могиле с тремя трупами, обвинив начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском Следкоме, проведя проверку в ведомстве, заявили, что слова участкового не соответствуют действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин (их, к слову, он задерживал, пока был на службе). Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете агентства.

Юрий Золотко в суде, где ему изменили меру пресечения
Юрий Золотко в суде, где ему изменили меру пресечения
Фото:
Поддержать бывшего силовика пришли друзья
Поддержать бывшего силовика пришли друзья
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Шалинский районный суд Свердловской области запретил пользоваться интернетом и сотовой связью экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Золотко изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста избрали запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с потерпевшими по своему делу, нельзя пользоваться интернетом и сотовой связью, кроме экстренных звонков», — пояснили в райсуде. В конце 2023 года бывший участковый из Шали Золотко рассказал о могиле с тремя трупами, обвинив начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском Следкоме, проведя проверку в ведомстве, заявили, что слова участкового не соответствуют действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин (их, к слову, он задерживал, пока был на службе). Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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