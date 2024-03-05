Шалинский районный суд Свердловской области запретил пользоваться интернетом и сотовой связью экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.
«Золотко изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста избрали запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с потерпевшими по своему делу, нельзя пользоваться интернетом и сотовой связью, кроме экстренных звонков», — пояснили в райсуде.
В конце 2023 года бывший участковый из Шали Золотко рассказал о могиле с тремя трупами, обвинив начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском Следкоме, проведя проверку в ведомстве, заявили, что слова участкового не соответствуют действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин (их, к слову, он задерживал, пока был на службе). Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете агентства.
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