Уральскому экс-участковому, рассказавшему о 3 трупах в могиле, запретили звонить. Фото

06 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Суд изменил меру пресечения Юрию Золотко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Шалинский районный суд Свердловской области запретил пользоваться интернетом и сотовой связью экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Золотко изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста избрали запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с потерпевшими по своему делу, нельзя пользоваться интернетом и сотовой связью, кроме экстренных звонков», — пояснили в райсуде. В конце 2023 года бывший участковый из Шали Золотко рассказал о могиле с тремя трупами, обвинив начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском Следкоме, проведя проверку в ведомстве, заявили, что слова участкового не соответствуют действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин (их, к слову, он задерживал, пока был на службе). Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете агентства. Юрий Золотко в суде, где ему изменили меру пресечения Фото: предоставлено читателем URA.RU Поддержать бывшего силовика пришли друзья Фото: предоставлено читателем URA.RU

Шалинский районный суд Свердловской области запретил пользоваться интернетом и сотовой связью экс-участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами и стал фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Золотко изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста избрали запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с потерпевшими по своему делу, нельзя пользоваться интернетом и сотовой связью, кроме экстренных звонков», — пояснили в райсуде. В конце 2023 года бывший участковый из Шали Золотко рассказал о могиле с тремя трупами, обвинив начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском Следкоме, проведя проверку в ведомстве, заявили, что слова участкового не соответствуют действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин (их, к слову, он задерживал, пока был на службе). Подробнее о деле неуступчивого силовика — в сюжете агентства.