Свердловские СМИ и telegram-каналы почти одновременно получили рассылку с треш-рекламой викторины «Опорный край» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В соцсетях распространяется треш-ролик о викторине «Опорный край», посвященной юбилею Свердловской области и по срокам совпавшей с президентскими выборами. По сюжету, мертвец оживает ради участия в акции, так как очень хочет выиграть один из призов. Источники URA.RU утверждают, что заказчиком ролика выступил Центр управления регионом (ЦУР), хотя там причастность отрицают.

Ролик начинается с того, что дед Максим Максимыч, мечтавший о мотоцикле «Урал», не доживает до розыгрыша. Но потом воскресает. «Дед ожил, чтобы поучаствовать в викторине „Опорный край“», — говорится в конце. Видео днем 6 марта разослали по СМИ и telegram-каналам (аккаунты отправителей уже удалены).

«Видимо, попытались сделать вирусную рекламу и, видимо, получилось — едва ли не в первый раз», — прокомментировал госслужащий. «Знаю, что это ЦУР», — поделился другой статусный чиновник.

«Мы к этому непричастны, как и к другому ролику, когда женщину [рассказывавшую о викторине на Вайнера], закидывают в „Гелендваген“ (такое видео также появилось днем 6 марта и его связали с „Опорным краем“, — прим. URA.RU). Мы сделали про викторину милый ролик с участием ректора РАНХиГС о том, как понравиться теще. Если нет квартиры, машины, участвуйте в викторине, выигрывайте и будете ее любимцем. У нас такого формата история», — рассказала корреспонденту агентства глава ЦУР Валентина Ермакова.

«Народное безумное творчество. Есть предположение, что это была массовая рассылка ролика с одного или нескольких аккаунтов. Выясняем, кто к этому причастен, и если будет много вопросов, сделаем объявление», — отметили в свою очередь организаторы викторины.

«Опорный край» официально запустили в январе. Считается, что при помощи акции власти хотят не только достойно отпраздновать 90-летие региона и пробудить в свердловчанах интерес к истории родного края, но и повысить их вовлеченность в голосование 15—17 марта. В призовом фонде — 45 однокомнатных квартир, 100 автомобилей марки «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов.