В Челябинске к концу недели пойдет снег

К концу недели, 10 марта, синоптики пообещали в Челябинске снег. Как следует из сообщения Челябгидрометцентра, в праздники преимущественно будет облачно.
«Прогноз погоды на 10 марта. Облачно, с прояснениями. Ожидается небольшой снег», — рассказали синоптики.
В пятницу и субботу осадков не ожидается. Температура днем в пятницу будет от минус двух до минус четырех градусов, ночью — минус 16-18. В субботу потеплеет: днем воздух прогреется до минус одного градусов тепла, ночью ожидается 13-15 градусов ниже нуля.
В воскресенье дневные температуры будут соответствовать пятничным. Ночью установится 12-14 градусов мороза. Ветер все праздники будет дуть юго-западный. Скорость составит 2-7 метров в секунду, в пятницу ночью — с порывами до 7-10 метров в секунду.
На территории региона температура будет опускаться днем до минус 10 градусов в пятницу, до минус семи — в выходные. Холодней всего будет ночью пятницы (до минус 25 градусов). Затем температура поднимется, но незначительно: до минус 21 градуса. Снег будет идти в горах всех праздники, в остальной части области — лишь в субботу и воскресенье. На отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.
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