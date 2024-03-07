В Челябинске к концу недели пойдет снег

07 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Снег в Челябинске ожидается в воскресенье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К концу недели, 10 марта, синоптики пообещали в Челябинске снег. Как следует из сообщения Челябгидрометцентра, в праздники преимущественно будет облачно. «Прогноз погоды на 10 марта. Облачно, с прояснениями. Ожидается небольшой снег», — рассказали синоптики. В пятницу и субботу осадков не ожидается. Температура днем в пятницу будет от минус двух до минус четырех градусов, ночью — минус 16-18. В субботу потеплеет: днем воздух прогреется до минус одного градусов тепла, ночью ожидается 13-15 градусов ниже нуля. В воскресенье дневные температуры будут соответствовать пятничным. Ночью установится 12-14 градусов мороза. Ветер все праздники будет дуть юго-западный. Скорость составит 2-7 метров в секунду, в пятницу ночью — с порывами до 7-10 метров в секунду. На территории региона температура будет опускаться днем до минус 10 градусов в пятницу, до минус семи — в выходные. Холодней всего будет ночью пятницы (до минус 25 градусов). Затем температура поднимется, но незначительно: до минус 21 градуса. Снег будет идти в горах всех праздники, в остальной части области — лишь в субботу и воскресенье. На отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.

К концу недели, 10 марта, синоптики пообещали в Челябинске снег. Как следует из сообщения Челябгидрометцентра, в праздники преимущественно будет облачно. «Прогноз погоды на 10 марта. Облачно, с прояснениями. Ожидается небольшой снег», — рассказали синоптики. В пятницу и субботу осадков не ожидается. Температура днем в пятницу будет от минус двух до минус четырех градусов, ночью — минус 16-18. В субботу потеплеет: днем воздух прогреется до минус одного градусов тепла, ночью ожидается 13-15 градусов ниже нуля. В воскресенье дневные температуры будут соответствовать пятничным. Ночью установится 12-14 градусов мороза. Ветер все праздники будет дуть юго-западный. Скорость составит 2-7 метров в секунду, в пятницу ночью — с порывами до 7-10 метров в секунду. На территории региона температура будет опускаться днем до минус 10 градусов в пятницу, до минус семи — в выходные. Холодней всего будет ночью пятницы (до минус 25 градусов). Затем температура поднимется, но незначительно: до минус 21 градуса. Снег будет идти в горах всех праздники, в остальной части области — лишь в субботу и воскресенье. На отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.