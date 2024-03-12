Пулеметчик из Качканара (Свердловская область) с позывным «Кузьма», находящийся в зоне спецоперации, передал привет землякам и своей семье. Его обращение из блиндажа транслировали на федеральном канале.
«Можно привет передать домой быстренько? Хочу передать привет любимой маме, жене Наталье, дочери. Ну и всему городу Качканар, всей Свердловской области! Работаем, братцы!» — говорит боец в репортаже, показанном на «Первом канале».
Также мужчина рассказал корреспонденту телеканала о нынешней тактике ВСУ. Пулеметчик отметил, что в последнее время украинские военные сидят в глухой обороне, но иногда делают диверсионные вылазки.
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