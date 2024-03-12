12 марта 2024

На «Первом канале» показали видеопривет свердловского пулеметчика из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие бойцы на фронте не видят своих близких месяцами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пулеметчик из Качканара (Свердловская область) с позывным «Кузьма», находящийся в зоне спецоперации, передал привет землякам и своей семье. Его обращение из блиндажа транслировали на федеральном канале.

«Можно привет передать домой быстренько? Хочу передать привет любимой маме, жене Наталье, дочери. Ну и всему городу Качканар, всей Свердловской области! Работаем, братцы!» — говорит боец в репортаже, показанном на «Первом канале».

Также мужчина рассказал корреспонденту телеканала о нынешней тактике ВСУ. Пулеметчик отметил, что в последнее время украинские военные сидят в глухой обороне, но иногда делают диверсионные вылазки.

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Пулеметчик из Качканара (Свердловская область) с позывным «Кузьма», находящийся в зоне спецоперации, передал привет землякам и своей семье. Его обращение из блиндажа транслировали на федеральном канале. «Можно привет передать домой быстренько? Хочу передать привет любимой маме, жене Наталье, дочери. Ну и всему городу Качканар, всей Свердловской области! Работаем, братцы!» — говорит боец в репортаже, показанном на «Первом канале». Также мужчина рассказал корреспонденту телеканала о нынешней тактике ВСУ. Пулеметчик отметил, что в последнее время украинские военные сидят в глухой обороне, но иногда делают диверсионные вылазки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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