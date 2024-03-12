На «Первом канале» показали видеопривет свердловского пулеметчика из зоны СВО. Видео

13 марта 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Многие бойцы на фронте не видят своих близких месяцами (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пулеметчик из Качканара (Свердловская область) с позывным «Кузьма», находящийся в зоне спецоперации, передал привет землякам и своей семье. Его обращение из блиндажа транслировали на федеральном канале. «Можно привет передать домой быстренько? Хочу передать привет любимой маме, жене Наталье, дочери. Ну и всему городу Качканар, всей Свердловской области! Работаем, братцы!» — говорит боец в репортаже, показанном на «Первом канале». Также мужчина рассказал корреспонденту телеканала о нынешней тактике ВСУ. Пулеметчик отметил, что в последнее время украинские военные сидят в глухой обороне, но иногда делают диверсионные вылазки.

Пулеметчик из Качканара (Свердловская область) с позывным «Кузьма», находящийся в зоне спецоперации, передал привет землякам и своей семье. Его обращение из блиндажа транслировали на федеральном канале. «Можно привет передать домой быстренько? Хочу передать привет любимой маме, жене Наталье, дочери. Ну и всему городу Качканар, всей Свердловской области! Работаем, братцы!» — говорит боец в репортаже, показанном на «Первом канале». Также мужчина рассказал корреспонденту телеканала о нынешней тактике ВСУ. Пулеметчик отметил, что в последнее время украинские военные сидят в глухой обороне, но иногда делают диверсионные вылазки.