Бастрыкин дал первое указание новому начальнику свердловского СК

О назначении Константина Мирошниченко стало известно 13 марта Фото: сайт СУ СК по Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против жителя Сухого Лога, который натравил питбуля на самоеда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Публичное указание стало первым для нового и. о. начальника свердловского СК Константина Мирошниченко.

«В эфире телеканала сообщалось, что житель Сухого Лога на протяжении года натравляет свою собаку на соседей и их домашних животных. [Питбуль] причиняет телесные повреждения гражданам. Глава СК дал указание и. о. руководителя свердловского СК Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК России».

О питбуле и его хозяине стало известно в начале марта. Он встретился на улице со старым знакомым и натравил на него своего пса. Якобы поводом для этого стал спор на машину.

Мирошниченко возглавил областной СК 13 марта. Прежний и. о. руководителя — Анатолий Надбитов — отказался стать полновесным начальником. Скоро он перейдет на работу в Москву, где получит должность в центральном аппарате Следственного комитета, писало URA.RU еще 5 марта.

В свердловское управление Мирошниченко пришел в 2023 году из Челябинской области. Сначала он занимал должность заместителя начальника.