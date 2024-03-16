Володин предложил гражданам задать вопросы правительству

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин решил собрать вопросы россиян как в прошлом году Фото:

Правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о проделанной работе. Спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин предложил россиянам задать кабмину вопросы.

«В соответствии со 114 статьей Конституции правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе. Предлагаю гражданам задать вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчета», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Заседание правительства состоится 3 апреля. На нем выступит глава кабмина Михаил Мишустин.

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Правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о проделанной работе. Спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин предложил россиянам задать кабмину вопросы. «В соответствии со 114 статьей Конституции правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе. Предлагаю гражданам задать вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчета», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Заседание правительства состоится 3 апреля. На нем выступит глава кабмина Михаил Мишустин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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