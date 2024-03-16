Володин предложил гражданам задать вопросы правительству

Вячеслав Володин решил собрать вопросы россиян как в прошлом году
Правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о проделанной работе. Спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин предложил россиянам задать кабмину вопросы.
«В соответствии со 114 статьей Конституции правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе. Предлагаю гражданам задать вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчета», — написал Вячеслав Володин в своем
Заседание правительства состоится 3 апреля. На нем выступит глава кабмина Михаил Мишустин.
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