В Нижнем Тагиле открылся обновленный центр амбулаторной онкологической помощи

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
В Нижнем Тагиле возобновил работу центр амбулаторной онкологической помощи Фото:

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылся центр амбулаторной онкологической помощи пациентам при горбольнице №4. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

«В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила благодаря национальному проекту „Здравоохранение“ открыли после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что подразделение оснащено необходимым оборудованием для диагностики и лечения злокачественных опухолей у жителей Горнозаводского округа. Также здесь будет проводиться химиотерапия в условиях дневного стационара.

Медики будут проводить консультации для более чем 370 жителей различных районов, включая Нижний Тагил, Пригородный район, Невьянск, Кировград и Верхний Тагил. Заведующая ЦАОП ГБ № 4 Нижнего Тагила Дарья Бушковская заявила, что целью является выявление заболеваний на ранних стадиях для улучшения прогноза лечения. По ее словам, жители получат все необходимые процедуры в одном месте и будут включены в диспансерную группу.

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В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылся центр амбулаторной онкологической помощи пациентам при горбольнице №4. Об этом сообщает региональный департамент информполитики. «В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила благодаря национальному проекту „Здравоохранение“ открыли после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что подразделение оснащено необходимым оборудованием для диагностики и лечения злокачественных опухолей у жителей Горнозаводского округа. Также здесь будет проводиться химиотерапия в условиях дневного стационара. Медики будут проводить консультации для более чем 370 жителей различных районов, включая Нижний Тагил, Пригородный район, Невьянск, Кировград и Верхний Тагил. Заведующая ЦАОП ГБ № 4 Нижнего Тагила Дарья Бушковская заявила, что целью является выявление заболеваний на ранних стадиях для улучшения прогноза лечения. По ее словам, жители получат все необходимые процедуры в одном месте и будут включены в диспансерную группу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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