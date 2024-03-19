В Нижнем Тагиле открылся обновленный центр амбулаторной онкологической помощи

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылся центр амбулаторной онкологической помощи пациентам при горбольнице №4. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
«В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила благодаря национальному проекту „Здравоохранение“ открыли после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что подразделение оснащено необходимым оборудованием для диагностики и лечения злокачественных опухолей у жителей Горнозаводского округа. Также здесь будет проводиться химиотерапия в условиях дневного стационара.
Медики будут проводить консультации для более чем 370 жителей различных районов, включая Нижний Тагил, Пригородный район, Невьянск, Кировград и Верхний Тагил. Заведующая ЦАОП ГБ № 4 Нижнего Тагила Дарья Бушковская заявила, что целью является выявление заболеваний на ранних стадиях для улучшения прогноза лечения. По ее словам, жители получат все необходимые процедуры в одном месте и будут включены в диспансерную группу.
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