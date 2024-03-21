В Челябинске в феврале подорожали квартиры в новостройках

21 марта 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

В Челябинске квартиры в новостройках вновь подорожали на 2,3% до 111 тысяч рублей за квадрат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинск вошел в топ-5 по росту цен на новостройки. В феврале по сравнению с январем 2024 года стоимость нового жилья выросла до 111 тысяч рублей за квадратный метр. В январе новые квартиры в городе продавались по 108 тысяч рублей за квадрат, сообщается на портале о недвижимости. «Челябинск в феврале 2024 года оказался на пятом месте в рейтинге по росту цен на жилье в новостройках городов-миллионников. За месяц новые квартиры подорожали на 2,3% до 110 тысяч 800 рублей за квадратный метр», — сообщается на канале РБК со ссылкой на исследование «Домклик». Возглавила рейтинг городов-миллионников России по темпам роста средней цены квадратного метра в феврале 2024 года Уфа. По сравнению с январем «квадрат» в городе подорожал на 4,6% и стоит сейчас 148,3 тысячи рублей. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках по всем городам-миллионникам выросла за месяц на 0,4% и составила в феврале этого года 147,1 тысячу рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск вошел в топ-5 по росту цен на новостройки. В феврале по сравнению с январем 2024 года стоимость нового жилья выросла до 111 тысяч рублей за квадратный метр. В январе новые квартиры в городе продавались по 108 тысяч рублей за квадрат, сообщается на портале о недвижимости. «Челябинск в феврале 2024 года оказался на пятом месте в рейтинге по росту цен на жилье в новостройках городов-миллионников. За месяц новые квартиры подорожали на 2,3% до 110 тысяч 800 рублей за квадратный метр», — сообщается на канале РБК со ссылкой на исследование «Домклик». Возглавила рейтинг городов-миллионников России по темпам роста средней цены квадратного метра в феврале 2024 года Уфа. По сравнению с январем «квадрат» в городе подорожал на 4,6% и стоит сейчас 148,3 тысячи рублей. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках по всем городам-миллионникам выросла за месяц на 0,4% и составила в феврале этого года 147,1 тысячу рублей.