В Челябинске в феврале подорожали квартиры в новостройках

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В Челябинске квартиры в новостройках вновь подорожали на 2,3% до 111 тысяч рублей за квадрат Фото:

Челябинск вошел в топ-5 по росту цен на новостройки. В феврале по сравнению с январем 2024 года стоимость нового жилья выросла до 111 тысяч рублей за квадратный метр. В январе новые квартиры в городе продавались по 108 тысяч рублей за квадрат, сообщается на портале о недвижимости.

«Челябинск в феврале 2024 года оказался на пятом месте в рейтинге по росту цен на жилье в новостройках городов-миллионников. За месяц новые квартиры подорожали на 2,3% до 110 тысяч 800 рублей за квадратный метр», — сообщается на канале РБК со ссылкой на исследование «Домклик».

Возглавила рейтинг городов-миллионников России по темпам роста средней цены квадратного метра в феврале 2024 года Уфа. По сравнению с январем «квадрат» в городе подорожал на 4,6% и стоит сейчас 148,3 тысячи рублей. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках по всем городам-миллионникам выросла за месяц на 0,4% и составила в феврале этого года 147,1 тысячу рублей.

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Челябинск вошел в топ-5 по росту цен на новостройки. В феврале по сравнению с январем 2024 года стоимость нового жилья выросла до 111 тысяч рублей за квадратный метр. В январе новые квартиры в городе продавались по 108 тысяч рублей за квадрат, сообщается на портале о недвижимости. «Челябинск в феврале 2024 года оказался на пятом месте в рейтинге по росту цен на жилье в новостройках городов-миллионников. За месяц новые квартиры подорожали на 2,3% до 110 тысяч 800 рублей за квадратный метр», — сообщается на канале РБК со ссылкой на исследование «Домклик». Возглавила рейтинг городов-миллионников России по темпам роста средней цены квадратного метра в феврале 2024 года Уфа. По сравнению с январем «квадрат» в городе подорожал на 4,6% и стоит сейчас 148,3 тысячи рублей. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках по всем городам-миллионникам выросла за месяц на 0,4% и составила в феврале этого года 147,1 тысячу рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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