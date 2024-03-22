В Бельгии осознали, что не смогут использовать российские активы для восстановления Украины

Премьер Бельгии: изъятие доходов от активов РФ должно быть «пуленепробиваемым»

22 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

ЕС не сможет отпарить средства от активов России на восстановление Украины после конфликта Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти Бельгии поняли, что не смогут сложить доходы от российских замороженных активов в восстановление Украины после конфликта. Также само решение по изъятию средств от активов должно быть «юридически пуленепробиваемым». Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо. «Бельгия поддерживает направление доходов на нужды восстановления, однако ЕС не сможет это сделать, если Украина проиграет. Поэтому представляется целесообразным потратить эти средства на поставки оружия», — заявил Кроо. Его слова передает ТАСС. Также бельгийский премьер добавил, что изъятие средств от российских активов должно быть «юридически пуленепробиваемым». По его словам, в противном случае финансовым рынкам будет трудно переработать эту ситуацию. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по поводу использования доходов от активов России на военную помощь Киеву. В связи с этим главы государств поручили министрам продолжить работу над этим вопросом, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Бельгии поняли, что не смогут сложить доходы от российских замороженных активов в восстановление Украины после конфликта. Также само решение по изъятию средств от активов должно быть «юридически пуленепробиваемым». Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо. «Бельгия поддерживает направление доходов на нужды восстановления, однако ЕС не сможет это сделать, если Украина проиграет. Поэтому представляется целесообразным потратить эти средства на поставки оружия», — заявил Кроо. Его слова передает ТАСС. Также бельгийский премьер добавил, что изъятие средств от российских активов должно быть «юридически пуленепробиваемым». По его словам, в противном случае финансовым рынкам будет трудно переработать эту ситуацию. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по поводу использования доходов от активов России на военную помощь Киеву. В связи с этим главы государств поручили министрам продолжить работу над этим вопросом, передает телеканал 360.