22 марта 2024

Мэр Челябинска: действия террористов в «Крокус Сити Холле» поражают цинизмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Котова верит, что террористы ответят по всей строгости закона Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Действия террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» поражают своим цинизмом и жестокостью. Об этом написала глава Челябинска Наталья Котова в telegram-канале.

«Пострадали безоружные люди, которые просто пришли на концерт. Действия террористов поражают своими цинизмом и жестокостью», — написала Котова в своем telegram-канале.

Глава Челябинска также выразила соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим она пожелала скорейшего выздоровления. «Я верю, что правоохранительные органы найдут террористов и они ответят перед нашей страной по всей строгости закона», — добавила Котова.

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В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, предварительно, погибли 60 человек. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта — в специальном фоторепортаже.

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Действия террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» поражают своим цинизмом и жестокостью. Об этом написала глава Челябинска Наталья Котова в telegram-канале. «Пострадали безоружные люди, которые просто пришли на концерт. Действия террористов поражают своими цинизмом и жестокостью», — написала Котова в своем telegram-канале. Глава Челябинска также выразила соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим она пожелала скорейшего выздоровления. «Я верю, что правоохранительные органы найдут террористов и они ответят перед нашей страной по всей строгости закона», — добавила Котова. В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, предварительно, погибли 60 человек. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта — в специальном фоторепортаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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