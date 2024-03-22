Мэр Челябинска: действия террористов в «Крокус Сити Холле» поражают цинизмом

23 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Действия террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» поражают своим цинизмом и жестокостью. Об этом написала глава Челябинска Наталья Котова в telegram-канале. «Пострадали безоружные люди, которые просто пришли на концерт. Действия террористов поражают своими цинизмом и жестокостью», — написала Котова в своем telegram-канале. Глава Челябинска также выразила соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим она пожелала скорейшего выздоровления. «Я верю, что правоохранительные органы найдут террористов и они ответят перед нашей страной по всей строгости закона», — добавила Котова. В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, предварительно, погибли 60 человек. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта — в специальном фоторепортаже.