Пермячка сломала шею знакомому, а потом вывезла его тело в лес

26 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Преступница отправилась в колонию строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница села Половодово в Соликамском районе Пермского края сломала шею своему знакомому, что в итоге привело к его смерти. Спустя три дня после убийства злоумышленница вместе со своим товарищем отвезла тело убитого в лес. Сейчас ей вынесен приговор. Об этом сообщается в картотеке Соликамского городского суда. В мае 2023 года жительница Соликамска разошлась со своим гражданским мужем и переехала к сестре в село Половодово. Спустя какое-то время к ней приехал экс-сожитель, который хотел помириться. С собой он взял маленького сына. В тот вечер в квартире находились больше пяти человек, все они распивали алкоголь, там же была и убийца мужчины. «Между выпивающими завязался спор, а впоследствии и драка. Подсудимая вмешалась в разговор и несколько раз наступила приехавшему к своей экс-сожительнице мужчине на шею. Это привело к тому, что у него произошел перелом, от которого пермяк впоследствии скончался. Все происходящее слышал маленький сын погибшего, который прибежал на кухню и, увидев отца в крови, начал кричать, но его отвели в комнату и сказали, что с папой все хорошо», — говорится в решении суда. Несколько часов мужчина лежал на кухне в крови и был жив, а когда он скончался, его тело завернули в ковер и вынесли в другую комнату, а позже в сарай. Спустя три дня подсудимая со своим товарищем отвезла тело убитого мужчины в лес. Ребенку сказали, что отец его бросил и уехал. О случившемся полиции стало известно от сестры погибшего пермяка, которая заявила о его исчезновении. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В ходе судебного разбирательства она полностью признала свою вину. Статья была переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговором суда женщина отправлена на шесть лет в колонию общего режима. Также она должна будет выплатить сестре убитого мужчины 1,1 млн рублей. Женщина пыталась обжаловать приговор, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница села Половодово в Соликамском районе Пермского края сломала шею своему знакомому, что в итоге привело к его смерти. Спустя три дня после убийства злоумышленница вместе со своим товарищем отвезла тело убитого в лес. Сейчас ей вынесен приговор. Об этом сообщается в картотеке Соликамского городского суда. В мае 2023 года жительница Соликамска разошлась со своим гражданским мужем и переехала к сестре в село Половодово. Спустя какое-то время к ней приехал экс-сожитель, который хотел помириться. С собой он взял маленького сына. В тот вечер в квартире находились больше пяти человек, все они распивали алкоголь, там же была и убийца мужчины. «Между выпивающими завязался спор, а впоследствии и драка. Подсудимая вмешалась в разговор и несколько раз наступила приехавшему к своей экс-сожительнице мужчине на шею. Это привело к тому, что у него произошел перелом, от которого пермяк впоследствии скончался. Все происходящее слышал маленький сын погибшего, который прибежал на кухню и, увидев отца в крови, начал кричать, но его отвели в комнату и сказали, что с папой все хорошо», — говорится в решении суда. Несколько часов мужчина лежал на кухне в крови и был жив, а когда он скончался, его тело завернули в ковер и вынесли в другую комнату, а позже в сарай. Спустя три дня подсудимая со своим товарищем отвезла тело убитого мужчины в лес. Ребенку сказали, что отец его бросил и уехал. О случившемся полиции стало известно от сестры погибшего пермяка, которая заявила о его исчезновении. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В ходе судебного разбирательства она полностью признала свою вину. Статья была переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговором суда женщина отправлена на шесть лет в колонию общего режима. Также она должна будет выплатить сестре убитого мужчины 1,1 млн рублей. Женщина пыталась обжаловать приговор, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения.