26 марта 2024

Екатеринбуржцы опасно запустили фейерверк и попали в машину. Видео

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День города - 300-летие Екатеринбурга: праздничный фейерверк. Екатеринбург, торжество, праздник, фейерверк
Выстрел фейерверка попал в проезжающую мимо машину (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Сулимова вечером 26 марта горожане запустили салют с тротуара у автомобильной дороги. Один из выстрелов фейерверка попал в стоящую рядом машину, поделились очевидцы.

«Прилетело в лобовое стекло. Хорошо, что успели вовремя среагировать», — рассказал очевидец telegram-каналу «Жизнь в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что в инциденте никто из людей не пострадал.

В новогоднюю ночь в Полевском (Свердловская область) из-за запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Юристы подчеркивают, что за неосторожное обращение с салютами можно понести уголовную ответственность.

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В Екатеринбурге на улице Сулимова вечером 26 марта горожане запустили салют с тротуара у автомобильной дороги. Один из выстрелов фейерверка попал в стоящую рядом машину, поделились очевидцы. «Прилетело в лобовое стекло. Хорошо, что успели вовремя среагировать», — рассказал очевидец telegram-каналу «Жизнь в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что в инциденте никто из людей не пострадал. В новогоднюю ночь в Полевском (Свердловская область) из-за запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Юристы подчеркивают, что за неосторожное обращение с салютами можно понести уголовную ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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