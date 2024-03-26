В Екатеринбурге на улице Сулимова вечером 26 марта горожане запустили салют с тротуара у автомобильной дороги. Один из выстрелов фейерверка попал в стоящую рядом машину, поделились очевидцы.
«Прилетело в лобовое стекло. Хорошо, что успели вовремя среагировать», — рассказал очевидец telegram-каналу «Жизнь в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что в инциденте никто из людей не пострадал.
В новогоднюю ночь в Полевском (Свердловская область) из-за запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Юристы подчеркивают, что за неосторожное обращение с салютами можно понести уголовную ответственность.
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