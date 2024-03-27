Военкор Рожин: боец ВСУ убил замполита и командира из-за нежелания идти в атаку

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В подразделении ВСУ произошел конфликт на фоне нежелания идти в наступление Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под Угледаром 24 марта в результате конфликта солдат ВСУ застрелил замполита батальона 72-й бригады ВСУ — майора Евгения Буковяку. Причиной конфликта стало нежелание личного состава идти в наступление. Об этом рассказал военкор Борис Рожин.

«Ликвидирован Евгений Буковяка, которого застрелил солдат ВСУ. Инцидент произошел на почве принуждения личного состава идти в наступление», — сообщил Рожин. Он добавил, что в этом же инциденте погиб командир гранатометного взвода старший лейтенант Александр Бойко.

В Министерстве обороны РФ заявляли о критически низком уровне морально-психологического состояния украинских военных на западном, соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Согласно сообщению, за неделю российским войскам удалось взять в плен 54 украинских военнослужащих.

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Под Угледаром 24 марта в результате конфликта солдат ВСУ застрелил замполита батальона 72-й бригады ВСУ — майора Евгения Буковяку. Причиной конфликта стало нежелание личного состава идти в наступление. Об этом рассказал военкор Борис Рожин. «Ликвидирован Евгений Буковяка, которого застрелил солдат ВСУ. Инцидент произошел на почве принуждения личного состава идти в наступление», — сообщил Рожин. Он добавил, что в этом же инциденте погиб командир гранатометного взвода старший лейтенант Александр Бойко. В Министерстве обороны РФ заявляли о критически низком уровне морально-психологического состояния украинских военных на западном, соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Согласно сообщению, за неделю российским войскам удалось взять в плен 54 украинских военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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