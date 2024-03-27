В мире Украина Военкор Рожин: боец ВСУ убил замполита и командира из-за нежелания идти в атаку 27 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + В подразделении ВСУ произошел конфликт на фоне нежелания идти в наступление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Угледаром 24 марта в результате конфликта солдат ВСУ застрелил замполита батальона 72-й бригады ВСУ — майора Евгения Буковяку. Причиной конфликта стало нежелание личного состава идти в наступление. Об этом рассказал военкор Борис Рожин. «Ликвидирован Евгений Буковяка, которого застрелил солдат ВСУ. Инцидент произошел на почве принуждения личного состава идти в наступление», — сообщил Рожин. Он добавил, что в этом же инциденте погиб командир гранатометного взвода старший лейтенант Александр Бойко. В Министерстве обороны РФ заявляли о критически низком уровне морально-психологического состояния украинских военных на западном, соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Согласно сообщению, за неделю российским войскам удалось взять в плен 54 украинских военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под Угледаром 24 марта в результате конфликта солдат ВСУ застрелил замполита батальона 72-й бригады ВСУ — майора Евгения Буковяку. Причиной конфликта стало нежелание личного состава идти в наступление. Об этом рассказал военкор Борис Рожин. «Ликвидирован Евгений Буковяка, которого застрелил солдат ВСУ. Инцидент произошел на почве принуждения личного состава идти в наступление», — сообщил Рожин. Он добавил, что в этом же инциденте погиб командир гранатометного взвода старший лейтенант Александр Бойко. В Министерстве обороны РФ заявляли о критически низком уровне морально-психологического состояния украинских военных на западном, соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Согласно сообщению, за неделю российским войскам удалось взять в плен 54 украинских военнослужащих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям