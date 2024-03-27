Дом молодежи засудил фирму соратницы беглого пермского экс-депутата Лисняка

28 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

С медиаагентства «Кулич», которое связывают с Ильей Лисняком, взыскали неустойку через суд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск МАУ «Дом молодежи» к ООО «Медиа-Агентство Кулич». Оно принадлежит соратнице сбежавшего за границу экс-депутата заксобрания Ильи Лисняка Ирине Форсюк. С агентства в пользу МАУ суд взыскал неустойку по договорам оказания услуг на размещения информационных материалов в СМИ и соцсетях. Истец настаивал на сумме в 106 тысяч рублей. Суд снизил размер исковых требований. «Арбитражный суд Пермского края решил иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО „Медиа-Агентство Кулич“ в пользу МАУ города Перми „Дом молодежи“ 20 тысяч рублей неустойки, а также взыскать расходы по оплате госпошлины в 6812 рублей», — сообщается в судебной картотеке. При вынесении решения суд признал, что ответчик допустил нарушение договора, выпустив по заданию заказчика лишь одно интервью молодежной тематики на радио вместо двух положенных. Также истец нарушил сроки публикации информационного поста в соцсети «ВКонтакте». По данным СБИС, ООО «Медиа-Агентство Кулич» занимается информационной и рекламной деятельностью. В 2022 году компания получила убыток на сумму в 188 тысяч рублей. Сейчас агентство находится в стадии ликвидации. Ликвидатором и владельцем является Ирина Форсюк. Ее считают членом команды Ильи Лисняка, ранее занимавшего пост депутата заксобрания региона. Илья Лисняк покинул Россию после скандала с вымогательством денег у и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александра Смертина. Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело. Позже депутаты законодательного собрания Прикамья лишили Лисняка мандата. Основанием послужило решение парламентской комиссии по контролю за сведениями о доходах, а также систематические прогулы Лисняком заседаний заксобрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск МАУ «Дом молодежи» к ООО «Медиа-Агентство Кулич». Оно принадлежит соратнице сбежавшего за границу экс-депутата заксобрания Ильи Лисняка Ирине Форсюк. С агентства в пользу МАУ суд взыскал неустойку по договорам оказания услуг на размещения информационных материалов в СМИ и соцсетях. Истец настаивал на сумме в 106 тысяч рублей. Суд снизил размер исковых требований. «Арбитражный суд Пермского края решил иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО „Медиа-Агентство Кулич“ в пользу МАУ города Перми „Дом молодежи“ 20 тысяч рублей неустойки, а также взыскать расходы по оплате госпошлины в 6812 рублей», — сообщается в судебной картотеке. При вынесении решения суд признал, что ответчик допустил нарушение договора, выпустив по заданию заказчика лишь одно интервью молодежной тематики на радио вместо двух положенных. Также истец нарушил сроки публикации информационного поста в соцсети «ВКонтакте». По данным СБИС, ООО «Медиа-Агентство Кулич» занимается информационной и рекламной деятельностью. В 2022 году компания получила убыток на сумму в 188 тысяч рублей. Сейчас агентство находится в стадии ликвидации. Ликвидатором и владельцем является Ирина Форсюк. Ее считают членом команды Ильи Лисняка, ранее занимавшего пост депутата заксобрания региона. Илья Лисняк покинул Россию после скандала с вымогательством денег у и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александра Смертина. Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело. Позже депутаты законодательного собрания Прикамья лишили Лисняка мандата. Основанием послужило решение парламентской комиссии по контролю за сведениями о доходах, а также систематические прогулы Лисняком заседаний заксобрания.