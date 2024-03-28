28 марта 2024

В Челябинске пьяная женщина за рулем внедорожника снесла остановку. Видео

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Женщина врезалась в остановочный комплекс Фото:

В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 29 марта пьяная женщина за рулем внедорожника врезалась в остановку. ДТП произошло на Шоссе Металлургов.

«35-летняя автомобилистка не справилась с управлением и влетела в остановочный комплекс. Приехавшие на место инспекторы заметили у женщины признаки опьянения, ее доставили на медосвидетельствование. Опьянение подтвердилось — 0,510 мг/л», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру».

По данным ГИБДД, водителя отстранили от управления транспортным средствам. В отношении водителя составлен адмтинистративный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление т/с водителем, находящимся в состоянии опьянения). Материалы проверки ДТП направлены в суд.

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В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 29 марта пьяная женщина за рулем внедорожника врезалась в остановку. ДТП произошло на Шоссе Металлургов. «35-летняя автомобилистка не справилась с управлением и влетела в остановочный комплекс. Приехавшие на место инспекторы заметили у женщины признаки опьянения, ее доставили на медосвидетельствование. Опьянение подтвердилось — 0,510 мг/л», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру». По данным ГИБДД, водителя отстранили от управления транспортным средствам. В отношении водителя составлен адмтинистративный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление т/с водителем, находящимся в состоянии опьянения). Материалы проверки ДТП направлены в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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