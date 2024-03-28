В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 29 марта пьяная женщина за рулем внедорожника врезалась в остановку. ДТП произошло на Шоссе Металлургов.
«35-летняя автомобилистка не справилась с управлением и влетела в остановочный комплекс. Приехавшие на место инспекторы заметили у женщины признаки опьянения, ее доставили на медосвидетельствование. Опьянение подтвердилось — 0,510 мг/л», — говорится в сообщении telegram-канала «31tv.ру».
По данным ГИБДД, водителя отстранили от управления транспортным средствам. В отношении водителя составлен адмтинистративный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление т/с водителем, находящимся в состоянии опьянения). Материалы проверки ДТП направлены в суд.
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