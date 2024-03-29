Режиссер Кустурица объявил себя гражданином России

Сербский режиссер Эмир Кустурица объявил себя гражданином РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», — ответил Кустурица на вопрос о том, не собирается ли он получать российское гражданство. Режиссер уже гражданин Сербии и Франции, и не против получить гражданство РФ.
Кустурица также отметил, что планирует снимать свой следующий фильм в России, в Сочи. Будущая кинокартина называется «Инженер легких прогулок». В фильме расскажут историю трубочиста.
Сербский режиссер является частым гостем в РФ. Не так давно он высказал слова поддержки всем россиянам, на фоне теракта в «Крокусе», передает RT. Он выступил на XXII Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.
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