В Челябинске закрыли кафе-кальянную из-за жалоб жителей

Жительница дома пожаловалась на шум и запах кальяна Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Челябинске по решению Центрального райсуда приостановили работу кафе-кальянной «Библиотека». Заведение будет закрыто до окончания разбирательств, сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ФССП по региону.

«Сотрудники Центрального отделения судебных приставов контролируют приостановление деятельности „Библиотеки“. Мера будет действовать до принятия в судебной инстанции окончательного решения», — сообщили URA.RU в ФССП. Пломбы будут находиться под контролем ФССП до снятия обеспечительных мер.

Причиной закрытия послужил иск жительницы дома, где расположено кафе. Она обратилась в суд с жалобой на шум и запахи от курения кальянов. В иске указано, что деятельность кальянной влечет нарушение права на благоприятную окружающую среду в квартире.