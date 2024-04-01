В Челябинске закрыли кафе-кальянную из-за жалоб жителей

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День Рождения ночного клуба "Синий жук". Екатеринбург.ЛГБТ, кальян
Жительница дома пожаловалась на шум и запах кальяна Фото:

В Челябинске по решению Центрального райсуда приостановили работу кафе-кальянной «Библиотека». Заведение будет закрыто до окончания разбирательств, сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ФССП по региону.

«Сотрудники Центрального отделения судебных приставов контролируют приостановление деятельности „Библиотеки“. Мера будет действовать до принятия в судебной инстанции окончательного решения», — сообщили URA.RU в ФССП. Пломбы будут находиться под контролем ФССП до снятия обеспечительных мер.

Причиной закрытия послужил иск жительницы дома, где расположено кафе. Она обратилась в суд с жалобой на шум и запахи от курения кальянов. В иске указано, что деятельность кальянной влечет нарушение права на благоприятную окружающую среду в квартире.

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В Челябинске по решению Центрального райсуда приостановили работу кафе-кальянной «Библиотека». Заведение будет закрыто до окончания разбирательств, сообщили URA.RU 1 апреля в пресс-службе ФССП по региону. «Сотрудники Центрального отделения судебных приставов контролируют приостановление деятельности „Библиотеки“. Мера будет действовать до принятия в судебной инстанции окончательного решения», — сообщили URA.RU в ФССП. Пломбы будут находиться под контролем ФССП до снятия обеспечительных мер. Причиной закрытия послужил иск жительницы дома, где расположено кафе. Она обратилась в суд с жалобой на шум и запахи от курения кальянов. В иске указано, что деятельность кальянной влечет нарушение права на благоприятную окружающую среду в квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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