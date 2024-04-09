Генсек ООН назвал принципы завершения конфликта на Украине

Глава ООН призвал к уважению территориальной целостности Украины
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Европейские политики. stock, Антониу Гутерриш,  stock
Антониу Гутерриш призвал завершить конфликт на Украине на основе резолюций ООН Фото:
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Глава ООН Антониу Гутерриш призывает к окончанию конфликта на Украине на основе уважения к территориальной целостности страны. Об этом рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Гутерриш хочет видеть завершение конфликта на основе соответствующих резолюций ООН и при соблюдении территориальной целостности Украины», — передает слова Дюжаррика ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявления о том, что экс-президент США Дональд Трамп, в случае переизбрания, попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Дональд Трамп пообещал прекратить финансовую поддержку Украины в случае своего возвращения к власти, что приведет к завершению конфликта. Европа в таком случае не сможет самостоятельно финансировать ВСУ, считает Орбан.

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Глава ООН Антониу Гутерриш призывает к окончанию конфликта на Украине на основе уважения к территориальной целостности страны. Об этом рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Гутерриш хочет видеть завершение конфликта на основе соответствующих резолюций ООН и при соблюдении территориальной целостности Украины», — передает слова Дюжаррика ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявления о том, что экс-президент США Дональд Трамп, в случае переизбрания, попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Дональд Трамп пообещал прекратить финансовую поддержку Украины в случае своего возвращения к власти, что приведет к завершению конфликта. Европа в таком случае не сможет самостоятельно финансировать ВСУ, считает Орбан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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