Генсек ООН назвал принципы завершения конфликта на Украине

Глава ООН призвал к уважению территориальной целостности Украины

09 апреля 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш призвал завершить конфликт на Украине на основе резолюций ООН Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ООН Антониу Гутерриш призывает к окончанию конфликта на Украине на основе уважения к территориальной целостности страны. Об этом рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Гутерриш хочет видеть завершение конфликта на основе соответствующих резолюций ООН и при соблюдении территориальной целостности Украины», — передает слова Дюжаррика ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявления о том, что экс-президент США Дональд Трамп, в случае переизбрания, попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Дональд Трамп пообещал прекратить финансовую поддержку Украины в случае своего возвращения к власти, что приведет к завершению конфликта. Европа в таком случае не сможет самостоятельно финансировать ВСУ, считает Орбан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ООН Антониу Гутерриш призывает к окончанию конфликта на Украине на основе уважения к территориальной целостности страны. Об этом рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Гутерриш хочет видеть завершение конфликта на основе соответствующих резолюций ООН и при соблюдении территориальной целостности Украины», — передает слова Дюжаррика ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявления о том, что экс-президент США Дональд Трамп, в случае переизбрания, попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Дональд Трамп пообещал прекратить финансовую поддержку Украины в случае своего возвращения к власти, что приведет к завершению конфликта. Европа в таком случае не сможет самостоятельно финансировать ВСУ, считает Орбан.