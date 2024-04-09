Генсек ООН назвал принципы завершения конфликта на Украине

Глава ООН Антониу Гутерриш призывает к окончанию конфликта на Украине на основе уважения к территориальной целостности страны. Об этом рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Гутерриш хочет видеть завершение конфликта на основе соответствующих резолюций ООН и при соблюдении территориальной целостности Украины», — передает слова Дюжаррика ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявления о том, что экс-президент США Дональд Трамп, в случае переизбрания, попытается добиться от Киева уступок для разрешения конфликта.
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Дональд Трамп пообещал прекратить финансовую поддержку Украины в случае своего возвращения к власти, что приведет к завершению конфликта. Европа в таком случае не сможет самостоятельно финансировать ВСУ, считает Орбан.
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