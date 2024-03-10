Орбан объяснил, как с приходом Трампа закончится конфликт на Украине

Орбан: у Трампа есть план по завершению конфликта на Украине

11 марта 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан полагает, что Трамп прекратит финансовую поддержку ВСУ Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент США Дональд Трамп пообещал прекратить финансовую поддержку Украины в случае своего возвращения к власти. Это приведет к завершению конфликта, так как Европа не сможет самостоятельно финансировать ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то конфликт [на Украине] закончится. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки. И тогда этот конфликт закончится», — заявил Орбан, слова которого приводит РИА Новости. Трамп заявлял, что готов позволить отдать России часть Украины ради достижения мира. Экс-президент США также собирается потребовать от Европы возмещения помощи ВСУ, которая была предоставлена Вашингтоном.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал прекратить финансовую поддержку Украины в случае своего возвращения к власти. Это приведет к завершению конфликта, так как Европа не сможет самостоятельно финансировать ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то конфликт [на Украине] закончится. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки. И тогда этот конфликт закончится», — заявил Орбан, слова которого приводит РИА Новости. Трамп заявлял, что готов позволить отдать России часть Украины ради достижения мира. Экс-президент США также собирается потребовать от Европы возмещения помощи ВСУ, которая была предоставлена Вашингтоном.