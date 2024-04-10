Al Khaleej: Россия обрела нового союзника в Европе, а Украина — потеряла

После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе. В то же время Украина лишилась важного партнера, который когда-то был одним из крупнейших доноров для Киева. Об этом написали в агентстве Al Khaleej.
«С избранием нового союзника для России Украина потеряла важного сторонника. Помощь Словакии Украине до июля составила 750 миллионов долларов, и она является одним из крупнейших доноров после Норвегии, стран Балтии, Дании и Польши», —
Ранее в Словакии прошли парламентские выборы, по итогам которых премьер-министром страны стал Роберт Фицо, занимающий достаточно пророссийскую позицию, напоминает «Царьград». Также недавно в республике выбрали главу государства, которым стал Петер Пеллегрини. Новый президент намерен отказаться от военной поддержки Украины и призывает к мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева, передает RT.
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