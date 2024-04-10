Al Khaleej: Россия обрела нового союзника в Европе, а Украина — потеряла

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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, виды москвы, кремль, москва 2024
У России появился новый европейский союзник после выборов в Словакии Фото:

После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе. В то же время Украина лишилась важного партнера, который когда-то был одним из крупнейших доноров для Киева. Об этом написали в агентстве Al Khaleej.

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«С избранием нового союзника для России Украина потеряла важного сторонника. Помощь Словакии Украине до июля составила 750 миллионов долларов, и она является одним из крупнейших доноров после Норвегии, стран Балтии, Дании и Польши», — пишет издание.

Ранее в Словакии прошли парламентские выборы, по итогам которых премьер-министром страны стал Роберт Фицо, занимающий достаточно пророссийскую позицию, напоминает «Царьград». Также недавно в республике выбрали главу государства, которым стал Петер Пеллегрини. Новый президент намерен отказаться от военной поддержки Украины и призывает к мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева, передает RT.

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После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе. В то же время Украина лишилась важного партнера, который когда-то был одним из крупнейших доноров для Киева. Об этом написали в агентстве Al Khaleej. «С избранием нового союзника для России Украина потеряла важного сторонника. Помощь Словакии Украине до июля составила 750 миллионов долларов, и она является одним из крупнейших доноров после Норвегии, стран Балтии, Дании и Польши», — пишет издание. Ранее в Словакии прошли парламентские выборы, по итогам которых премьер-министром страны стал Роберт Фицо, занимающий достаточно пророссийскую позицию, напоминает «Царьград». Также недавно в республике выбрали главу государства, которым стал Петер Пеллегрини. Новый президент намерен отказаться от военной поддержки Украины и призывает к мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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