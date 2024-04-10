Al Khaleej: Россия обрела нового союзника в Европе, а Украина — потеряла

10 апреля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

У России появился новый европейский союзник после выборов в Словакии Фото: Роман Наумов © URA.RU После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе. В то же время Украина лишилась важного партнера, который когда-то был одним из крупнейших доноров для Киева. Об этом написали в агентстве Al Khaleej. Новость по теме Чем известен новый президент Словакии Пеллегрини: что думает о СВО и как относится к России «С избранием нового союзника для России Украина потеряла важного сторонника. Помощь Словакии Украине до июля составила 750 миллионов долларов, и она является одним из крупнейших доноров после Норвегии, стран Балтии, Дании и Польши», — пишет издание. Ранее в Словакии прошли парламентские выборы, по итогам которых премьер-министром страны стал Роберт Фицо, занимающий достаточно пророссийскую позицию, напоминает «Царьград». Также недавно в республике выбрали главу государства, которым стал Петер Пеллегрини. Новый президент намерен отказаться от военной поддержки Украины и призывает к мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе. В то же время Украина лишилась важного партнера, который когда-то был одним из крупнейших доноров для Киева. Об этом написали в агентстве Al Khaleej. «С избранием нового союзника для России Украина потеряла важного сторонника. Помощь Словакии Украине до июля составила 750 миллионов долларов, и она является одним из крупнейших доноров после Норвегии, стран Балтии, Дании и Польши», — пишет издание. Ранее в Словакии прошли парламентские выборы, по итогам которых премьер-министром страны стал Роберт Фицо, занимающий достаточно пророссийскую позицию, напоминает «Царьград». Также недавно в республике выбрали главу государства, которым стал Петер Пеллегрини. Новый президент намерен отказаться от военной поддержки Украины и призывает к мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева, передает RT.