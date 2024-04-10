Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменили

С космодрома Восточный запустили ракету «Ангара-А5»
С космодрома Восточный Амурской области отменили запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Днем ранее пуск был также отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.
Новость по теме
Пуск ракеты «Ангара-А5» отменен. Полет перенесли на 24 часа. Трансляция
Планируется, что «Ангара-А5» будет участвовать в лунной миссии. Тем не менее перед этим ракета должна совершить 30 запусков. Четвертый по счету пуск должен был произойти 9 апреля, однако его отменили за несколько минут до взлета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.