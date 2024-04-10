Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменили

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С космодрома Восточный запустили ракету «Ангара-А5» Фото:

С космодрома Восточный Амурской области отменили запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Днем ранее пуск был также отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

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Пуск ракеты «Ангара-А5» отменен. Полет перенесли на 24 часа. Трансляция проходит на youtube-канале корпорации «Роскосмос».

Планируется, что «Ангара-А5» будет участвовать в лунной миссии. Тем не менее перед этим ракета должна совершить 30 запусков. Четвертый по счету пуск должен был произойти 9 апреля, однако его отменили за несколько минут до взлета.

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С космодрома Восточный Амурской области отменили запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Днем ранее пуск был также отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Пуск ракеты «Ангара-А5» отменен. Полет перенесли на 24 часа. Трансляция проходит на youtube-канале корпорации «Роскосмос». Планируется, что «Ангара-А5» будет участвовать в лунной миссии. Тем не менее перед этим ракета должна совершить 30 запусков. Четвертый по счету пуск должен был произойти 9 апреля, однако его отменили за несколько минут до взлета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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