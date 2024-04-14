Baza: блогер Портнягин признался, что разделил бизнес между женой и другом из-за налогов

Baza: блогер Портнягин разделил бизнес между женой и другом из-за налогов

14 апреля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Следователи интересовались «Клубом-500» и запросили список участников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер Дмитрий Портнягин признался в том, что распределил свой бизнес между женой и другом, чтобы использовать упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «На допросе Портнягин признался, что в 2018 году разделил между собой, женой и другом детства доходы, чтобы платить налоги по упрощенной схеме», — говорится в сообщении. В рамках расследования интересы следствия касались карьеры Портнягина, в частности организованного им бизнес-клуба Club 500. Следователи запросили список участников, но Портнягин отказался его предоставить, ссылаясь на корпоративные правила. По словам блогера, основная часть управления бизнесом лежала на его жене Екатерине, в то время как он занимался маркетингом и созданием видеоконтента. 13 апреля Портнягина задержали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Ожидается, что 15 апреля суд выберет для него меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Дмитрий Портнягин признался в том, что распределил свой бизнес между женой и другом, чтобы использовать упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «На допросе Портнягин признался, что в 2018 году разделил между собой, женой и другом детства доходы, чтобы платить налоги по упрощенной схеме», — говорится в сообщении. В рамках расследования интересы следствия касались карьеры Портнягина, в частности организованного им бизнес-клуба Club 500. Следователи запросили список участников, но Портнягин отказался его предоставить, ссылаясь на корпоративные правила. По словам блогера, основная часть управления бизнесом лежала на его жене Екатерине, в то время как он занимался маркетингом и созданием видеоконтента. 13 апреля Портнягина задержали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Ожидается, что 15 апреля суд выберет для него меру пресечения.