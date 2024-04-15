15 апреля 2024

В Саратове обрушилась часть исторического здания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушившаяся крыша Курган, обрушение крыши
В результате обрушения здания пострадавших нет (архивное фото) Фото:

В Саратове произошло обрушение части пристройки исторического здания XIX века, в связи с чем начата прокурорская проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области.

«Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося (обрушения исторического здания — прим. URA.RU), а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в официальном telegram-канале надзорного ведомства Саратовской области. По предварительным данным, двухэтажный жилой дом был признан аварийным и подлежал реконструкции, так как является объектом культурного наследия.

В момент обрушения в здании находились жилые помещения. В результате происшествия пострадавших нет.

Здание было построено в XIX веке
Здание было построено в XIX веке
Фото:

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В Саратове произошло обрушение части пристройки исторического здания XIX века, в связи с чем начата прокурорская проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области. «Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося (обрушения исторического здания — прим. URA.RU), а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в официальном telegram-канале надзорного ведомства Саратовской области. По предварительным данным, двухэтажный жилой дом был признан аварийным и подлежал реконструкции, так как является объектом культурного наследия. В момент обрушения в здании находились жилые помещения. В результате происшествия пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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