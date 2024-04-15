В Саратове обрушилась часть исторического здания. Фото

15 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

В результате обрушения здания пострадавших нет (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Саратове произошло обрушение части пристройки исторического здания XIX века, в связи с чем начата прокурорская проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области. «Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося (обрушения исторического здания — прим. URA.RU), а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в официальном telegram-канале надзорного ведомства Саратовской области. По предварительным данным, двухэтажный жилой дом был признан аварийным и подлежал реконструкции, так как является объектом культурного наследия. В момент обрушения в здании находились жилые помещения. В результате происшествия пострадавших нет. Здание было построено в XIX веке Фото: telegram-канал Прокуратура Саратовской области. https://t.me/sarprok/13963 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саратове произошло обрушение части пристройки исторического здания XIX века, в связи с чем начата прокурорская проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области. «Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося (обрушения исторического здания — прим. URA.RU), а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в официальном telegram-канале надзорного ведомства Саратовской области. По предварительным данным, двухэтажный жилой дом был признан аварийным и подлежал реконструкции, так как является объектом культурного наследия. В момент обрушения в здании находились жилые помещения. В результате происшествия пострадавших нет.