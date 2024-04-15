В Саратове произошло обрушение части пристройки исторического здания XIX века, в связи с чем начата прокурорская проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области.
«Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося (обрушения исторического здания — прим. URA.RU), а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в официальном telegram-канале надзорного ведомства Саратовской области. По предварительным данным, двухэтажный жилой дом был признан аварийным и подлежал реконструкции, так как является объектом культурного наследия.
В момент обрушения в здании находились жилые помещения. В результате происшествия пострадавших нет.
Здание было построено в XIX веке
Фото: telegram-канал Прокуратура Саратовской области. https://t.me/sarprok/13963
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В Саратове произошло обрушение части пристройки исторического здания XIX века, в связи с чем начата прокурорская проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области. «Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося (обрушения исторического здания — прим. URA.RU), а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в официальном telegram-канале надзорного ведомства Саратовской области. По предварительным данным, двухэтажный жилой дом был признан аварийным и подлежал реконструкции, так как является объектом культурного наследия. В момент обрушения в здании находились жилые помещения. В результате происшествия пострадавших нет.