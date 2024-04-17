Марочко: Киев готовит террористические ячейки в Харьковской области

17 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко сообщил что Киев подбирает агентурную сеть из числа местных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы Украины организуют подготовку террористических группировок на территории Харьковской области, которые предназначены для активации деятельности в ответ на продвижение российских войск и освобождение населенных пунктов в этом регионе. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические „спящие ячейки“», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. По его словам, террористические ячейки будут действовать после освобождения населенных пунктов российскими силами. Марочко подчеркнул, что киевский режим подбирает агентурную сеть из числа местных граждан, используя шантаж и угрозы. Он отметил, что украинские спецслужбы создают на территориях Харьковской области, которые находятся под их контролем, малые склады с оружием, боеприпасами и средствами связи. Ранее Марочко сообщил, что в Харькове скрытно начали вывозить комплектующие и оборудование с небольших военных предприятий. По его словам, украинские радикалы создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийски настроенных жителей, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Украины организуют подготовку террористических группировок на территории Харьковской области, которые предназначены для активации деятельности в ответ на продвижение российских войск и освобождение населенных пунктов в этом регионе. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические „спящие ячейки“», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. По его словам, террористические ячейки будут действовать после освобождения населенных пунктов российскими силами. Марочко подчеркнул, что киевский режим подбирает агентурную сеть из числа местных граждан, используя шантаж и угрозы. Он отметил, что украинские спецслужбы создают на территориях Харьковской области, которые находятся под их контролем, малые склады с оружием, боеприпасами и средствами связи. Ранее Марочко сообщил, что в Харькове скрытно начали вывозить комплектующие и оборудование с небольших военных предприятий. По его словам, украинские радикалы создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийски настроенных жителей, передает RT.