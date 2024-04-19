В Златоусте построят новую школу вместо той, где треснула стена

19 апреля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Проектировать новое здание будут до конца 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) построят новое здание школы № 21 на месте старого, где посреди учебного года треснула стена. Как следует из сайта госзакупок, мэрия провела тендер на разработку проекта. «Выполнение работ по разработке проектной, сметной и рабочей документации по объекту „Строительство здания средней общеобразовательной школы № 21“. По результатам подведения итогов определения исполнителя контракт заключается с участником ООО „Витпроект“», — отмечено в протоколе конкурсной комиссии. Проект предстоит сформировать до конца 2025 года. Победил участник, предложивший цену на 29,25% ниже начальной. Работы будут проведены за шесть миллионов рублей. Новое здание предполагается построить в тех же границах, что и нынешнее, на улице Просвещения. Школа также будет трехэтажной с количеством мест равным 560. Учащиеся начальных классов будут заниматься в отдельном блоке комнат, у остальных будет классно-кабинетная система обучения. Кабинеты химии, физики, биологии, информатики дополнят лаборантскими. Также будет актовый зал, в пристрое разместят спортивный зал. В школе создадут медицинский кабинет с прививочной комнатой, пункт охраны, библиотеку и столовую. Оборудуют учительскую и мастерские. Архитектурный облик здания будет соответствовать облику существующей застройки. О планах по сносу стоящего здания школы пресс-служба мэрии объявила в августе 2023 года. Решение было принято после комплексного обследования, проведенного инженерами АО «Уралпромпроект». Первоначально проблемы со зданием возникли в 2018 году, когда обвалилась стена. Конструкцию восстановили, однако это не избавило от появления новых трещин. После зимних каникул в январе 2023 года здание школы, отмечавшей 65-летие, закрыли. Детей распределили для занятий в структурные подразделения учреждения: школу № 5 и бывшую школу № 27. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) построят новое здание школы № 21 на месте старого, где посреди учебного года треснула стена. Как следует из сайта госзакупок, мэрия провела тендер на разработку проекта. «Выполнение работ по разработке проектной, сметной и рабочей документации по объекту „Строительство здания средней общеобразовательной школы № 21“. По результатам подведения итогов определения исполнителя контракт заключается с участником ООО „Витпроект“», — отмечено в протоколе конкурсной комиссии. Проект предстоит сформировать до конца 2025 года. Победил участник, предложивший цену на 29,25% ниже начальной. Работы будут проведены за шесть миллионов рублей. Новое здание предполагается построить в тех же границах, что и нынешнее, на улице Просвещения. Школа также будет трехэтажной с количеством мест равным 560. Учащиеся начальных классов будут заниматься в отдельном блоке комнат, у остальных будет классно-кабинетная система обучения. Кабинеты химии, физики, биологии, информатики дополнят лаборантскими. Также будет актовый зал, в пристрое разместят спортивный зал. В школе создадут медицинский кабинет с прививочной комнатой, пункт охраны, библиотеку и столовую. Оборудуют учительскую и мастерские. Архитектурный облик здания будет соответствовать облику существующей застройки. О планах по сносу стоящего здания школы пресс-служба мэрии объявила в августе 2023 года. Решение было принято после комплексного обследования, проведенного инженерами АО «Уралпромпроект». Первоначально проблемы со зданием возникли в 2018 году, когда обвалилась стена. Конструкцию восстановили, однако это не избавило от появления новых трещин. После зимних каникул в январе 2023 года здание школы, отмечавшей 65-летие, закрыли. Детей распределили для занятий в структурные подразделения учреждения: школу № 5 и бывшую школу № 27.